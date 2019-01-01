شيكابالا: الزمالك ظُلم وسنحسم الدوري مبكرًا الموسم المقبل

القائد العائد سعيد بعودته إلى بيته من جديد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وعد محمود عبد الرازق "شيكابالا"؛ لاعب الزمالك، جمهور ناديه بحسم لقب الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل مبكرًا، تجنبًا لتكرار سيناريو الموسم المنقضي.

مجلس القلعة البيضاء عقد اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا، أعلن خلاله عودة صاحب الـ33 عامًا من جديد إلى صفوف الفارس الأبيض، رفقة تسع صفقات جديدة أخرى. (محدث - رئيس الزمالك يهاجم كهربا واتحاد الكرة بسبب الأهلي

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وقال شيكا، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة البيضاء: "عدت لبيتي من جديد، وهذه أهم خطوة في حياتي منذ فترة، شكرًا لرئيس النادي على قرار العودة وعلى الوقوف بجانبي".

وأضاف: "اللعب للزمالك يختلف عن أي نادٍ آخر، أمر رائع حقًا أن تتواجد في بيتك من جديد".

القائد العائد تابع: "صفقات الزمالك الجديد كلها رائعة، سنتحد جميعًا ونتكاتف بالموسم الجديد من أجل تحقيق لقب الدوري وتعويض الخسارة الأخيرة لأسهل دوري بعد الظلم الذي تعرضنا له".

واختتم: "أعد الجماهير بأن الموسم الجديد سيكون مختلفًا وسنحسم كل شيء مبكرًا".

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شيكابالا قضى الموسم المنقضي معارًا في صفوف أبولون اليوناني، الذي شارك معه في 11 مباراة، سجل خلالها هدف وحيد وصنع آخر، قبل أن يفسخ تعاقده قبل نهاية الموسم.

يذكر أن الزمالك خسر لقب الدوري بتأخره بفارق ثماني نقاط عن الأهلي، الذي خطف اللقب بـ80 نقطة.