رسميًا - حمدي النقاز ينتقل إلى بطل ليتوانيا

التونسي فسخ عقده مع الزمالك من طرف واحد في نوفمبر الماضي

أعلن نادي سودوفا الليتواني اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع التونسي حمدي النقاز؛ ظهير أيمن الزمالك السابق، لمدة موسم واحد.

اللاعب التونسي كان قد فسخ تعاقده من طرف واحد مع الفارس الأبيض في أواخر نوفمبر الماضي، لعدم حصوله على مستحقاته المالية لأكثر من شهرين، مستغلًا لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

سودوفا كان قد توج بطلًا لليتواني مؤخرًا متصدرًا جدول الترتيب بـ72 نقطة، في موسم لم يتلق به سوى ثلاث هزائم فقط، ولم يتعادل في أي مباراة، بينما فاز في 24 أخرى، ليتفوق بفارق عشر نقاط عن أقرب منافسيه.

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ويخوض بطل ليتوانيا حاليًا معسكر إعداد في قبرص، استعدادًا لبداية الموسم الجديد، والذي يفتتحه بمواجهة زالجيريس فيلتوس في كأس السوبر المحلي في 29 من الشهر الجاري.

يذكر أن التونسي صاحب الـ27 عامًا كان قد انضم للقلعة البيضاء في يناير عام 2018، وشارك بالقميص الأبيض في 62 مباراة، صنع خلالها تسعة أهداف.

وخلال قرابة العامين مع الفارس الأبيض، قاد النقاز الفريق للعودة لمنصات التتويج الإفريقية بحصد لقب الكونفدرالية 2019، بجانب لقبي كأس مصر 2018 و2019.