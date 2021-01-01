400 ألف في 6 أشهر .. تفاصيل عقد مصطفى محمد مع جلطة سراي

كم سيتقاضى الزمالك من وراء هذه الصفقة؟

كشف نادي جلطة سراي التركي عن تفاصيل عقد المصري مصطفى محمد؛ مهاجم الفريق الجديد، مع النادي، وما كلفته الصفقة خزينة الأحمر والأصفر.

النادي التركي نجح في الظفر بخدمات المهاجم صاحب الـ23 عامًا على سبيل الإعارة من نادي الزمالك المصري، لمدة موسم ونصف، تنتهي في يوليو 2022.

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وأوضح الموقع الرسمي لجلطة سراي أن الزمالك سيحصل على 2 مليون دولار أمريكي خلال فترة الإعارة، مشيرًا إلى أنه تم عقد اتفاقية بين الناديين، تعطي جلطة سراي حق شراء المهاجم نهائيًا مقابل 4 ملايين دولار.

أما فيما يخص ما سيتقاضاه مهاجم منتخب مصر الأولمبي، فسيحصل على 400 ألف دولار خلال الفترة المتبقية من الموسم الجاري، أما في الموسم المقبل 2021-2022 فسيتقاضى 725 ألف دولار.

يذكر أنه كان هناك بعض العوائق التي كانت ستعيق إتمام الصفقة، إذ لم يؤد اللاعب الخدمة العسكرية في الجيش المصري بعد، لكن القوات المسلحة منحته تصريحًا للسفر.

وكانت اللجنة المسيرة لشؤون نادي الزمالك حاليًا رافضة لرحيل مصطفى، في ظل حاجة الفريق لخدماته، مطالبة إياه بتأجيل الاحتراف الأوروبي لما بعد دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، لكنه أصر على الرحيل.

وكان مهاجم الأحمر والأصفر الجديد قريبًا من الانتقال إلى نادي سانت إيتيان الفرنسي خلال الميركاتو الشتوي الحالي، لكن ومع اتهامات الأخير لمسؤولي الأبيض بمحاولة الحصول على عمولات خاصة من وراء الصفقة، تم إيقاف المفاوضات.