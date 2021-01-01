رسميًا .. مصطفى محمد ينتقل إلى جلطة سراي

الصفقة تمت على سبيل الإعارة بعد محاولات كثيرة من اللاعب للرحيل

أعلن نادي الزمالك رسميًا اليوم الخميس، انتقال مهاجمه الشاب مصطفى محمد إلى نادي جلطة سراي التركي.

قناة القلعة البيضاء أوضحت أن الصفقة تمت على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف، مقابل 2 مليون دولار، مع بند بأحقية الشراء.

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وأشارت القناة إلى أن لجلطة سراي حق شراء مصطفى مقابل 4 ملايين دولار حتى 31 ديسمبر 2021، لكن بشرط أن يوافق الزمالك على ذلك، وإن لم يوافق، فمن حقه بيعه لمن يقدم عرضًا أكبر ماديًا.

يذكر أن الزمالك دخل خلال الفترة الماضية في مفاوضات مطولة مع نادي سانت إيتيان الفرنسي، الذي كان يرغب في الحصول على خدمات صاحب الـ23 عامًا، ورفع عرضه أكثر من مرة.

لكن المفاوضات مع النادي الفرنسي توقفت، بعدما اتهم مسؤولو الأخيرة، بعض مسؤولي الأبيض برغبة التربح الشخصي مقابل إتمام الصفقة، ليصدر الزمالك بيانًا رسميًا يعلن خلاله توقف المفاوضات وطلب سانت إيتيان بالكشف عن الأسماء الراغبة في التربح، لكن الأخير قدم اعتذاره مقابل إتمام الصفقة، لكن أصدر مسؤولو القلعة البيضاء على رفض استكمال المفاوضات.

جلطة سراي وأكثر من نادٍ تركي حاولوا ضم مهاجم منتخب مصر للشباب خلال الموسم الماضي، لكن مرتضى منصور؛ رئيس الزمالك السابق، رفض في ظل الخلافات السياسية بين مصر وتركيا.