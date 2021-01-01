تقرير .. جلطة سراي يضع شرطًا ضخمًا للإبقاء على مصطفى محمد

مهاجم الزمالك المعار قدم أوراق اعتماده مبكرًا

مؤكد أن إدارة نادي جلطة سراي التركي ستسعى بكل قوة لشراء المصري مصطفى محمد؛ مهاجم الفريق المعار من الزمالك المصري، بعد حالة التألق الكبيرة التي بدأ بها مسيرته.

المهاجم المصري كان قد انتقل لفريق الأحمر والأصفر خلال الميركاتو الشتوي الماضي، على سبيل الإعارة من الأبيض لمدة موسم ونصف، مع بند يتيح للنادي التركي شرائه نهائيًا.

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وخاض صاحب الـ23 عامًا أربع مباريات مع الفريق التركي حتى الآن، سجل بها أربعة أهداف، ليقدم أوراق اعتماده سريعًا للجماهير والإدارة.

ووفقًا لموقع " fotomac" التركي فإن إدارة جلطة سراي تخطط لشراء مصطفى نهائيًا من الزمالك خلال المدة المتاحة لها للدفع الممتدة حتى يوليو 2022، إذا دفعت 4 ملايين دولار، بعدما كانت قد استعارته مقابل 2 مليون دولار.

وأشار الموقع إلى أن النادي التركي سيتبع هذه الخطوة بربط اللاعب بالفريق لمدة خمسة مواسم، مع وضع شرط جزائي في عقده يصل إلى 25 مليون يورو، للحيلولة دون رحيله بسهولة.

" fotomac" أوضح كذلك أن إدارة جلطة سراي سترفع عقد المهاجم المصري عقب شرائه إلى مليون و250 ألف دولار سنويًا، بدلًا من 750 ألف دولار، التي يتلقاها حاليًا.

يذكر أن جلطة سراي يستعد لمواجهة ألانيا سبور في 20 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الـ26 من الدوري التركي الممتاز.

ويحتل رفاق مصطفى صدارة جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، متفوقين بفارق الأهداف عن فنربخشه صاحب الوصافة، وبشكتاش صاحب المركز الثالث.