رسميًا - محمد إبراهيم ينضم إلى المقاصة

الزماتلك عرضه للبيع، فأقبل ميدو على ضمه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي مصر للمقاصة عن تعاقده رسميًا اليوم الأربعاء، مع محمد إبراهيم؛ لاعب الزمالك، لمدة موسمين مقبلين.

صاحب الـ27 عامًا تم عرضه للبيع من قبل رئيس نادي الزمالك عقب تلقي الهزيمة أمام الأهلي في القمة 118 بهدف وحيد في ختام موسم 2018-2019 من الدوري المصري الممتاز، بداعي مماطلته في تجديد عقده. (طالع التفاصيل)

وأشاد أحمد حسام "ميدو"؛ المدير الفني للفريق الفيومي، مؤكدًا أنه لاعب قائد وذو مهارات خاصة وإضافة قوية للموسم المقبل.

وكان سالم محمد سالم؛ وكيل اللاعب، قد أكد أنه لم يماطل في التجديد، بل مجلس القلعة البيضاء هو من يرغب في رحيله عن صفوف الفارس الأبيض. (طالع التفاصيل)

وشارك محمد إبراهيم الموسم المنقضي في 22 مباراة مع الزمالك بالدوري والكأس، لم يسجل خلالها أهداف وصنع أربعة آخرين.