رسميًا - حميد أحداد ينتقل إلى الرجاء المغربي

المغربي يعود من جديد لدوري بلده بعد رحلة احترافية لموسم واحد في مصر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الرجاء المغربي تعاقده رسميًا مع المغربي حميد أحداد؛ مهاجم الزمالك المصري، في صفقة كلفت خزينة الأخضر 200 ألف يورو تقريبًا

المغربي ارتدى الفانلة البيضاء في صيف 2018 قادمًا من الدفاع الحسني الجديدي، لكنه لم يحظ بقناعة تامة من الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني السابق.

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ولم يشارك أحداد مع الفارس الأبيض سوى في 13 مباراة فقط بالدوري المصري على فترات متباعدة، لم يسجل خلالها أي أهداف.

خلال موسم وحيد، حصد صاحب الـ24 عامًا لقب الكونفدرالية الأفريقية مع الزمالك، بعد التغلب على نهضة بركان المغربي في النهائي بركلات الترجيح.

يذكر أن الزمالك يضم في صفوفه خمسة أجانب حاليًا هم المغربيون خالد بوطيب وأشرف بنشرقي ومحمد أوناجم والتونسيان حمدي النقاز وفرجاني ساسي، ليكون في حاجة لرحيل أحدهم حيث تسمح اللوائح لكل فريق بضم أربعة لاعبين أجانب فقط.