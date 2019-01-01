ثاني صفقاته من الزمالك - الاتحاد السكندري يضم أحمد رفعت رسميًا

بعد إسلام جمال - أحمد رفعت ينضم لزعيم الثغر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الاتحاد السكندري تعاقده رسميًا مع أحمد رفعت؛ مهاجم الزمالك، لمدة موسم واحد.

وأوضح الموقع الرسمي للنادي السكندري أن الصفقة تمت بعد تواصل محمد مصيلحي؛ رئيس النادي، مع رئيس القلعة البيضاء، الذي فضل التعاون مع الاتحاد رغم تلقي اللاعب أكثر من عرض آخر.

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وأشاد طلعت يوسف؛ المدير الفني للاتحاد، بالمهارات التي يمتلكها رفعت، وأثنى على جهود إدارة ناديه في ضم اللاعب.

صاحب الـ26 عامًا كان قد قضى الموسم الماضي معارًا في صفوف إنبي، وشارك معه في 13 مباراة، سجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة آخرين.

يذكر أن الاتحاد كان قد تعاقد كذلك مع إسلام جمال؛ مدافع الزمالك، خلال الميركاتو الصيفي الجاري. (طالع التفاصيل)