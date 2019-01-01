خاص جول | بموافقة مدبولي ورفض السعيد - صفقة عواد إلى الزمالك تمت

أخيرًا بعد سجال طويل - عواد يرتدي قميص الفارس الأبيض

علم "جول" من مصادره الخاصة بنادي الإسماعيلي موافقة مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان، على انتقال محمد عواد؛ حارس المرمى، إلى نادي الزمالك، بعد ضغط كبير من الحارس.

مجلس القلعة البيضاء كان قد دخل في مفاوضات مع الحارس العائد من فترة إعارة بالوحدة السعودي، بعد تعرضه حارسه الأساسي محمود عبد الرحيم "جنش" لقطع في وتر أكيليس.

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وأكدت مصادر "جول" أن الصفقة تمت بمقابل مادي رفض الإفصاح عنه، بالإضافة إلى ثنائي من لاعبي الزمالك يحدده مجلس إبراهيم عثمان.

المصادر أوضحت كذلك أن إدارة الفارس الإبيض رشحت أربعة لاعبين لنظيرتها في القلعة الصفراء من أجل اختيار اثنين منهما للدخول في الصفقة كبيع نهائي.

وعلم "جول" أيضًا أن أحمد مدبولي وافق على الرحيل للإسماعيلي ضمن الصفقة، بينما رفض المهاجم عمر السعيد الدخول في صفقة تبادلية، على أن يختار الإسماعيلي لاعب آخر بدلًا منه.

ومن المنتظر الإعلان بشكل رسمي على إتمام التعاقد خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما يستقر الإسماعيلي على ثنائي الزمالك المنضم إليه.

يذكر أن إتمام الصفقة جاء بضغط كبير من محمد عواد رغم رفض الإسماعيلي الاستغناء عنه، الذي خرج في وسائل الإعلام مؤكدًا تمسكه برغبته في ارتداء الفانلة البيضاء. (طالع تصريحاته)

ويعد صاحب الـ27 عامًا ثاني صفقات الزمالك من الحراس خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد التعاقد مع محمد أبو جبل؛ حارس مرمى سموحة السكندري.