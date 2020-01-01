الاتحاد المصري: موقف الزمالك من قيد كهربا سليم وعقوبتان في انتظار اللاعب

الزمالك قدم شكوى ضد اللاعب والأهلي وأفيس أمام الاتحاد الدولي "فيفا"

أكد وليد العطار؛ المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، سلامة موقف الزمالك في قضيته ضد محمود عبد المنعم "كهربا"؛ لاعب الأهلي، موضحًا العقوبات التي تنتظر اللاعب حال أثبت الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إدانته.

كهربا كان قد رحل عن الفارس الأبيض قبل نهاية الموسم الماضي، بداعي وجود عوار في عقده الجديد، لينتقل في صفقة انتقال حر إلى نادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي، ومنه إلى القلعة الحمراء في يناير الماضي بعدما فسخ تعاقده مع النادي البرتغالي.

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وقال العطار، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "قضية كهربا حاليًا ليست بيد الاتحاد المصري بل في يد الفيفا، وفيفا تمنح اللاعبين حق فسخ عقودهم مع أنديتهم لسبب رياضي عادل، وكهربا قال أن لديه مشكلة في الزمالك وبالتالي فسخ عقده".

وأضاف: "اللاعب معترض على العقد الجديد الذي وقعه مع الزمالك بداعي أنه وقع عليه منذ فترة طويلة، لكن إجراءات الزمالك في قيد كهربا سليمة، وقصته تشبه رحيل عصام الحضري عن الأهلي مع اختلاف بعض التفاصيل الصغيرة".

المدير التنفيذي للجبلاية اختتم: "حاليًا الزمالك مختصم مع الأهلي وكهربا وأفيس، وهذا حقه بحسب اللوائح، واللوائح تقول أن اللاعب يعاقب بالإيقاف والغرامة حال ثبوت فسخ عقده بشكل خاطئ، وإن كنت أرى أن موقف تسجيل الزمالك لعقده في اتحاد الكرة سليم".

يذكر أن صاحب الـ25 عامًا شارك مع الشياطين الحمر في 15 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.