أمير مرتضى: نحاول إقناع حامد بالبقاء ومحمد إبراهيم من طلب الرحيل

المشرف العام على الكرة بالزمالك يوضح موقف عدد من لاعبي الفريق من الرحيل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد أمير مرتضى منصور؛ المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على تمسك ناديه بكافة اللاعبين من القوام الأساسي للفريق، مشددًا على تعويض اللاعبين ماديًا لإقناعهم بالبقاء.

وتلقى عدد كبيرة من لاعبي الأبيض عروض خارجية خلال الفترة الماضية، على رأسهم طارق حامد وفرجاني ساسي، اللذين تلقيا عروضًا سعودية.

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وقال أمير، خلال تصريحاته لبرنامج "الماتش": "ساسي ليس له بديل بالدوري المصري، طالبنا البعض بضم بديل له في يناير، لكن وقتها حتمًا كان سيكون أجنبيًا، لأن بمصر لا يوجد لاعب بنفس إمكانيات فرجاني ساسي، لم يكن لدينا رفاهية ضم لاعب أجنبي آخر.

"تصريح ساسي ماسألوا أمير عن مستقبلي، يقصد به أنه ليس مسموحًا له بالحديث لوسائل الإعلام إلا بإذن، فرجاني لاعب مهم جدًا لنا، ونسعى للمحافظة عليه، هو أحد من حمل الزمالك على مدار الموسم وقدم أقصى ما لديه، لن يرحل أي لاعب من القوام الأساسي، الجميع عقوده سارية، ومن لديه عروض ويحتاجه الزمالك سيبقى لأن العقود سارية، لكننا سنعوضهم بشكل مادي مختلف تقديرًا لاحترامهم".

واستطرد: "لا أريد وضع اللاعبين في مواجهة مع الجمهور، لكن لن يبقى أي لاعب في مكان دون رغبة منه، ولن يرحل أي لاعب دون رغبة النادي، الزمالك أولى بلاعبيه وإذا رحل أحد فسيكون لدينا بديل أفضل منه، مصلحة الفريق رقم واحد".

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وأضاف معلقًا عن تعجب عماد السيد؛ حارس المرمى، من إرسال الاستغناء الخاص به للاتحاد السكندري قبل مباريات حاسمة للأبيض: "هناك لاعبين قاموا بالتوقيع لأندية أخرى قبل فتح فترة الانتقالات، نحن نتحدث عن لاعب ذكي علم أن فرصته بالموسم المقبل شبه معدومة، فقام بالاتفاق مع أكثر من نادٍ ثم بالتوقيع مع أحدهم، ثم أخبرنا الاتحاد السكندري باتفاقه مع اللاعب وأنه حصل على مقدم تعاقد حتى يحسم الصفقة بانتهاء الموسم لصالحه.

"السيد يتحدث عن تشتيت تركيزه بعلمه بإرسال الاستغناء الخاص به قبل مباريات مهمة، في الوقت الذي ظهر به بمستوى متواضع أمام بيراميدز ووقتها لم يكن هناك أي حديث عن رحيله، إنما تراجع مستواه يرجع إلى عدم حصوله على فرصة قبل هذه المباراة، بجانب أن السيد أخبرنا أن مسؤولي الاتحاد لديهم رغبة في ضمه وطلب موافقتنا للتفاوض، ووقتها قلنا مثل ما قلناه لكافة اللاعبين أمامنا أربع مباريات ببطولة وعلينا تأجيل الكلام لما بعد نهاية الدوري، وفي الأخير لا يمكنني أن أرسل استغناء لاعب دون توقيعه أو دون فتح باب القيد".

بسؤاله عن رغبة طارق حامد؛ لاعب الوسط، في الرحيل، علق: "بخلاف أنه لاعب مهم، هو كشخص لم يحصل على حقه، طارق حامد ما وصل له ليس من فراغ إنما من التزامه واحترافيته وإخلاصه وهذه قيمته الحقيقية، وأنا شخصيًا أريد بقائه، هو أهم اللاعبين بالفريق، والإدارة تريد بقائه.

"حامد له رصيد لدينا وعند الجمهور، الجميع يريد بقائه، وحتى الآن لم نتحدث معه، هو رفض الحديث إلا بعد انتهاء الدوري، سنجلس معه للحديث حول رغبته، وسنحاول حتى النفس الأخير بإقناعه ببقاء وتغيير فكره حول عدم قدوم فرصة أخرى له للاحتراف".

حول إعلان رئيس القلعة البيضاء رحيل محمد إبراهيم؛ قائد الفريق، بشكل رسمي: "الموضوع ليس له علاقة بمستواه، الأمر قائم منذ يناير الماضي، يتبقى له عام واحد في عقده بالزمالك، لذلك لا يمكن إعارته، في يناير كان يرغب في الرحيل والجهاز الفني وافق، لكن المفاوضات تعثرت مع سموحة والإسماعيلي، ولم تكن لديه رغبة في تجديد عقده معنا، فقط كان يريد الرحيل ثم يدرس بعدها موقفه سواء بالتجديد للزمالك أو الانضمام بشكل نهائي لنادٍ آخر.

"عرضنا عليه التجديد في يناير لخروجه للإعارة، لكنه رفض، واشترط وضع شروط معينة وهو ما لم يكن يتناسب مع إمكانيات الزمالك المادية".

وانتقل المشرف العام على الكرة بالفارس الأبيض للحديث عن ضم حارس مرمى جديد: "عندما كنا نخوض معسكرًا خارجيًا بقبرص، انتشرت أخبار أنني في الإسماعيلية لإنهاء صفقة محمد عواد؛ حارس الدراويش، هناك الكثير من الأنباء التي تذاع غير صحيحة، الموقف الآن أن محمد أبو جبل؛ حارس مرمى سموحة، هو من يقترب من الزمالك، هو من أبناء النادي، وبنسبة كبيرة سيكون معنا الموسم المقبل.

"أما عواد فلا يمكنني الحديث عنه لتعاقده مع الإسماعيلي، ولا يمكنني أن أتعاقد معه دون رغبة الإسماعيلي، هو حارس كبير، لكننا لا يمكننا الدخول في مشكلات مع الإسماعيلي، وبالمناسبة زيارته للنادي منذ فترة راجع لأن الزمالك 27 فدان وبه عديد البنوك وشهر عقاري وغيره من المؤسسات، وأنا لا أعرف بمجيئة ولم أقابله أنا أو رئيس النادي، وعلمت بحضوره من الإعلام".

عن انتقال محمود عبد المنعم "كهربا" للدوري البرتغالي دون موافقة الزمالك: "نحن نحفظ حقنا في اللاعب، قدمنا شكوى لاتحاد الكرة وللفيفا، سنقوم بقيد كهربا في قائمة الموسم المقبل.

"يقال أن الأهلي رد الصفعة للزمالك عن طريق كهربا، لكن الحقيقة أننا عندما تعاقدنا مع عبد الله السعيد كان يحق له وقتها التفاوض مع أي نادٍ آخر لبقاء ستة أشهر فقط في عقده، لكن وضع كهربا مختلف، عقده معنا متبقي به ثلاثة مواسم، بجانب أن من يرغب في الانضمام للأهلي فالزمالك سيساعده، هذه سياستنا التي يعلمها جميع اللاعبين".

واختتم حول حقيقة التعاقد مع عبد الله السعيد: "ليس من ضمن صفقاتنا الجديد".

يذكر أن الزمالك لم يعلن بشكل رسمي حتى الآن سوى عن صفقة وحيدة هي المغربي أشرف بنشرقي، قادمًا من الهلال السعودي.

واختتم الفارس الأبيض مشواره في الدوري أمس الأحد، بتلقي الهزيمة أمام الأهلي في القمة 118 بهدف وحيد، ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 72 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن الأهلي صاحب اللقب.