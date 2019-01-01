أبو العلا ينتقد كثرة صفقات الزمالك: هدفها السمسرة وليس البطولات

عشر صفقات جديدة أبرمها الفارس الأبيض الصيف الجاري حتى الآن

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

انتقد محمد أبو العلا؛ لاعب وسط الزمالك الأسبق، إبرام مجلس إدارة النادي عديد الصفقات في كل سوق انتقالات، مؤكدًا أنها ليست طريقًا لحصد البطولات.

مجلس القلعة البيضاء أقام ظهر اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا لتقديم صفقاته الجديدة، التي ضمت ثمانية لاعبين جدد وعودة اثنين من الإعارة. (محدث - رئيس الزمالك يهاجم كهربا واتحاد الكرة بسبب الأهلي

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وكتب أبو العلا، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كثرة الميركاتو والانتقالات للاعبين بكثرة كل سنة، ليس الهدف منه إحراز البطولات، لأن طريق البطولات معروف".

وأضاف: "لكن الهدف منه إخفاق وتغير ومبررات كل سنة، للسمسرة من ورائه للأسرة الملاكي".

يذكر أن الصفقات الجديدة للزمالك بموسم 2019-2020 ضمت محمد أبو جبل، محمد عواد، محمد صبحي، محمد أوناجم، أشرف بنشرقي، إسلام جابر، كريم بامبو، مصطفى محمد، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ومحمد عبد الشافي.