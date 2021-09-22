الريان مجرد جسر .. مخطط باريس سان جيرمان لضم خاميس رودريجيز

سيتم الإعلان عن انضمام الكولومبي للدوري القطري غدًا الخميس

يبدو أن هناك نية لإعادة الكولومبي خاميس رودريجيز؛ لاعب وسط إيفرتون الإنجليزي، مرة أخرى إلى أوروبا بعد اقترابه من الشرق الأوسط.

خاميس في الدوري القطري:

منذ أيام ويتواجد اللاعب الكولومبي في منطقة الشرق الأوسط، بدأ أولًا من الإمارات، حيث تلقى عرضًا وذهب لمدينة دبي، لكن لم يُكشف عن اسم النادي الذي فاوضه إلا أنه سرعان ما تحولت وجهته إلى العاصمة القطرية "الدوحة".

الكولومبي وصل للدوحة أول أمس الإثنين، وبدأ في مفاوضات جادة مع نادي الريان، بعد إقناع وكيله خورخي مينديز له بالذهاب للتعرف على المدينة أولًا ثم الحكم، إذ كان رافضًا اللعب في الدوريات العربية وهو بعمر الـ30 حاليًا.

وفقًا لبيبي سييرا؛ الصحفي براديو كولومبيا، فإن إعلان تعاقد الريان مع رودريجيز، سيتم غدًا الخميس بشكل رسمي، إذ ينتظر المسؤولين الانتهاء من مباراة الليلة أمام السد.

وأوضح سييرا أن لاعب إيفرتون سيتقاضى مع الريان سبعة ملايين يورو سنويًا، تشمل المكافآت.

ما هو مخطط باريس سان جيرمان؟

الكثير من نجوم أوروبا تحولت مسيرتهم إلى منطقة الخليج في السنوات الأخيرة بالملاعب، منهم من أعلن اعتزاله هناك ومنهم من واصل بعد رحيله في مناطق أخرى، ويبدو أن خاميس سيكون من الفئة الثانية.

صاحب الـ30 عامًا ربما يكون الريان مجرد محطة فقط له، للعودة من جديد إلى أوروبا، بعدما أُغلقت الأبواب أمامه في ناديه وأغلق الميركاتو الصيفي أبوابه في القارة كذلك.

وفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية فإن انتقال خاميس للريان ربما يكون مرحلة مؤقتة فقط، فرغم أن عقده سيكون لمدة ثلاث سنوات إلا أنه سيرحل قبلها.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سيراقب أداء اللاعب من بعيد خلال فترته مع الريان، لتقييمه بصورة أفضل، وإذا كانت التجربة إيجابية، فإن الدوري الفرنسي سيكون محطته المقبلة.

لماذا سيرحل خاميس رودريجيز عن إيفرتون؟

إيفرتون تعاقد مع رودريجيز في صيف 2020 في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن ريال مدريد الإسباني.

وقتها جاء الكولومبي للفريق الإنجليزي بتوصية من المدير الفني للفريق وقتها كارلو أنشيلوتي، لكن الأخير رحل لتولي المسؤولية الفنية لريال مدريد، فكان أحد أسباب تفكير اللاعب في الرحيل.

السبب الآخر لرحيل خاميس قيادة الإسباني رافائيل بينيتيز لإيفرتون حاليًا، وكان هو أحد أسباب رحيله عن ريال مدريد من قبل.

بالموسم الجاري، لم يشارك اللاعب في أي مباراة مع الفريق، في ظل الاستقرار على رحيله، وعدم رغبة المدرب في الاستعانة بخدماته.

لكن في الموسم الماضي، شارك صاحب الـ30 عامًا في 26 مباراة بمختلف البطولات مع إيفرتون، سجل خلالها ستة أهداف، وصنع تسعة آخرين.

اقرأ أيضًا..