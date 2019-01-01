قاطعًا الطريق على النصر - الرائد يجدد عقد الفرحان رسميًا

صاحب الـ32 يتألق بعد أن رحل عن الهلال ناشئًا

أعلن نادي الرائد السعودي برئاسة فهد المطوع، اليوم السبت، إنهاء إجراءات تجديد التعاقد مع سلطان الفرحان؛ لاعب وسط الفريق، لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، تنتهي في نهاية موسم 2022-2023.

صاحب الـ23 عامًا كان سيدخل الفترة الحرة خلال أيام، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ آخر في يناير المقبل، على أن ينضم له في بنهاية الموسم في صفقة انتقال حر.

وأشارت عديد التقارير الصحفية قبل أيام إلى توصل نادي النصر إلى اتفاق مع الفرحان للتعاقد معه إلا أن تجديد تعاقده مع الرائد قطع الطريق على العالمي.

لاعب الوسط كان أحد ناشئي الهلال، لكنه وبعد أن وقع عقد احترافي معه، لم يتم تصعيده إلى صفوف الفريق الأول، ليقرر الرحيل إلى الرائد في صيف عام 2017.

وخاض الفرحان بالموسم الجاري 11 لقاء بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، صنع خلالهم هدف وحيد.

يذكر أن إعلان التجديد جاء بعد فوز مثير للرائد أمام الاتفاق بثلاثية مقابل هدفين، ضمن الجولة الـ12 من الدوري المحلي. (طالع تقرير المباراة)

ويحتل رفاق الفرحان المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 20 نقطة، حيث حققوا الفوز في ست مباريات، وتعادلوا في اثنتين وخسروا أربعة لقاءات أخرى.