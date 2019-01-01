رسميًا - ماندزوكيتش إلى الدحيل

النجم الكرواتي رحل إلى الدوري القطري بعدما أصبح اليوفي مستغنيًا عن خدماته

أعلن نادي الدحيل القطري رسميًا اليوم الثلاثاء، التعاقد مع الكرواتي ماريو ماندزوكيتش؛ لاعب يوفنتوس الإيطالي.

النجم الكرواتي رحل عن السيدة العجوز رغم امتداد عقده حتى نهاية الموسم المقبل، إثر عدم خوضه أي لقاء في الموسم الجاري.

وكان الريان القطري قد دخل في مفاوضات جادة مع ماندزوكيتش في الميركاتو الصيفي الماضي إلا أنه عاد بعدها وأعلن توقف المفاوضات دون الكشف عن أسباب ذلك.

المهاجم المخضرم صاحب الـ33 عامًا تنقل بين عدة أندية كرواتية قبل أن يبدأ رحلته الاحترافية في أوروبا في صيف عام 2010 بالانضمام إلى وولفسبرج الألماني ومنه إلى بايرن ميونخ.

وفي صيف عام 2014، انتقل النجم الكرواتي إلى أتلتيكو مدريد الإسباني لمدة موسم وحيد، قبل أن يرتدي قميص اليوفي.

وحصد الوافد الجديد إلى الدحيل عدة ألقاب أوروبية، على رأسها لقب دوري الأبطال موسم 2012-2013 مع البافاري، وكأس العالم للأندية مع النادي نفسه عام 2014، بجانب لقبي دوري ألماني وكأس.

أما مع السيدة العجوز، فنال أربعة ألقاب دوري إيطالي، وثلاث كأس إيطاليا، واثنين سوبر إيطالي.

يذكر أن الدوري القطري أصبح في المواسم الأخيرة مصيدة لنجوم أوروبا بعد أن تستغنى أنديتهم عنهم، كتشافي وجابي الذين انضماما للسد قبل عدة سنوات.