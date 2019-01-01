الدحيل يقترب من لم شمل ماتويدي وبن عطية من جديد

الفرنسي يرغب في البقاء، لكن مسؤولو البيانكونيري لهم رأي آخر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قد يجتمع الفرنسي بلايس ماتويدي؛ لاعب يوفنتوس الإيطالي، مرة أخرى مع زميله السابق المغربي مهدي بن عطية، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

المغربي انتقل إلى الدحيل القطري في يناير من العام الجاري قادمًا من السيدة العجوز، ووفقًا للتقارير فإن النادي القطري قريب من ضم لاعب آخر من البيانكونيري.

موقع "Foot 365" أكد أن الدحيل يرغب في ضم ماتويدي في صفقة قد تكون قريبة، إلا أن الفريق القطري في حاجة للاستغناء عن أحد لاعبيه الأجانب أولًا.

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وأوضح الموقع أن اللاعب الفرنسي يرغب في البقاء في صفوف البيانكونيري، ليستمر القتال حتى حجز مكانه الأساسي، إلا أن النادي الإيطالي قد يكون له رأيًا آخر، خاصة في حال ضم آرون رامزي وأدريان رابيو.

يذكر أن صاحب الـ32 عامًا كان قد انضم لليوفي في صيف عام 2017 قادمًا من باريس سان جيرمان، ويتبقى في عقده موسم وحيد.

وشارك الموسم المنقضي في 42 مباراة، سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع مثلهم.