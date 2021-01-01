ناديان إماراتيان وآخر سعودي .. وجهات محتملة لعموري بعد فسخ عقده

الجزيرة فسخ عقد عموري اليوم

أتاح نادي الجزيرة الإماراتي فرصة كبيرة أمام منافسيه للتعاقد مع عمر عبد الرحمن "عموري"؛ مهاجم الفريق، الذي أصبح اليوم الإثنين، لاعبًا حرًا.

فخر أبو ظبي أعلن اليوم فسخ عقد مهاجمه بالتراضي بين الطرفين، في خطوة مفاجئة بعد غلق سوق الانتقالات الشتوية في الدوري الإماراتي.

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أمام اللاعب فرصة للانضمام إلى أي نادٍ بالدوري الإماراتي، خلال شهر من الآن، كلاعب حر، لكن بشرط وجود مكان شاغر في قائمة فريقه الجديد.

ووفقًا لقناة "أبو ظبي الرياضية" الإماراتية فإن صاحب الـ29 عامًا قريبًا من ناديي العين والنصر الإماراتيين، لكن لم يتأكد أي شيء بعد.

وفي الإطار نفسه، أكدت تقارير صحفية سعودية أن نادي كوكب الخرج السعودي يسعى جاهدًا خلال الفترة الحالية للظفر بخدمات عموري، إذ أن باب الانتقالات في السعودية سيغلق أبوابه في السابع من فبراير الجاري.

ووفقًا لصحيفة "البيان الرياضي" الإماراتية فإن فسخ عقد المهاجم جاء لأسباب مالية، بعد مفاوضات بين الطرفين دامت لأسبوع.

يذكر أن عموري لم يشارك الموسم الجاري مع الجزيرة سوى في مباراتين فقط بواقع 117 دقيقة، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

كان المهاجم الإماراتي قد انضم للجزيرة في صيف عام 2019 في صفقة انتقال حر، قادمًا من الهلال السعودي، الذي رحل عنه بعد موسم واحد من الانضمام له، قضاه في العلاج من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.