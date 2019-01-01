وعد خاص من الترجي للبلايلي لإقناعه برفض عرض بروج البلجيكي

الجزائري الدولي باقٍ في باب سويقة لموسم آخر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قوبل عرض بروج البلجيكي للتعاقد مع الجزائري يوسف البلايلي بالرفض من إدارة الترجي التونسي، التي تمسكت بنجمها.

النادي البلجيكي كان قد دخل في مفاوضات مع الجزائري الدولي خلال الفترة الماضية، مقدمًا عرض لباب سويقة بقيمة ستة مليارات دينار تونسي، وفقًا لعدة تقارير.

ووفقًا لصحيفة "البيان" فإن حمدي المدب؛ رئيس الترجي، اتفق مع البلايلي على البقاء في صفوف فريق الدم والذهب لموسم آخر، مبديًا رفضه بانتقاله إلى الدوري البلجيكي.

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وأوضحت الصحيفة وفقًا لمصدر مقرب من اللاعب أن المدب وعده بالحصول على كامل المبلغ المعروض عليه في الموسم المقبل.

يذكر أن صاحب الـ27 عامًا يلعب للترجي منذ صيف 2012، ورحل خلال هذه الفترة لمدة موسمين فقط، قبل أن يعود لباب سويقة من جديد في يناير 2018.

وكان البلايلي قد قاد منتخب بلاده مؤخرًا للتتويج بطلًا لكأس أمم أفريقيا مصر 2019، بالتغلب على السنغال في النهائي، بهدف وحيد، سجله بغداد بونجاح.