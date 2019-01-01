القادسية الكويتي يتراجع عن التعاقد مع فخر الدين بن يوسف

المهاجم التونسي لم يتم قيده في قائمة الاتفاق بالموسم الجاري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

باءت مفاوضات نادي القادسية الكويتي مع التونسي فخر الدين بن يوسف؛ مهاجم الاتفاق السعودي، بالفشل بعدما كانت قريبة من الإتمام.

النادي السعودي قرر عرض التونسي للبيع خلال الصيف الجاري بطلب من خالد العطوي؛ المدير الفني، لعدم قناعته به. ( طالع التفاصيل )

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن القادسية اعتذر عن إتمام التعاقد مع بن يوسف، لارتفاع راتبه، بجانب عدم قناعة الجهاز الفني للفريق بجدوى ضمه.

وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق بدأ البحث عن عروض أخرى للاعب، على أن يبقى في الدمام لحين تحديد مستقبله.

يذكر أن صاحب الـ28 عامًا انضم للاتفاق في يناير 2018 قادمًا من الترجي التونسي، وكان من المفترض أن يمتد عقده حتى نهاية الموسم الجاري.

المهاجم التونسي شارك مع الاتفاق في 29 مباراة، سجل خلالها سبعة أهداف، وصنع سبعة آخرين.