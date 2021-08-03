لاعب العميد الشاب يريد الحصول على مقابل مادي ضخم من أجل التجديد

لم تأتِ الجلسة التي جمعت بين إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي، وفهد باقديم؛ وكيل أعمال سعود عبد الحميد؛ ظهير العميد، بثمارها، وخرج الجميع بخفي حنين.

باقديم حضر إلى مقر النادي الجداوي أول أمس الإثنين، للاجتماع بإدارة النمور، للوصول لحل وسط بشأن تجديد عقد اللاعب.

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صاحب الـ22 عامًا انتهى عقده مع الاتحاد في الصيف الجاري، لكن تعطلت المفاوضات أكثر من مرة، على إثر مشاركة اللاعب في أولمبياد طوكيو 2020.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن سعود رفض عرض ناديه لتجديد عقده، رغم تقديم الإدارة للعرض الأعلى وفقًا لنظام العقود الجديد، بالإضافة إلى إهدائه سيارة، لكن اللاعب الشاب رفض وأصر على الحصول على زيادة فوق السقف القانوني.

وأضافت الصحيفة، على لسان إدارة النادي الجداوي، أنها قالت للاعب: "لن نخرق القانون ونتجاوز السقف المفروض من قبل لجنة الاحتراف".

يذكر أن سعود يقضي حاليًا فترة راحة بعدما عاد مؤخرًا من اليابان مع بعثة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، والتي ودعت منافسات الأولمبياد من دور المجموعات بثلاث هزائم أمام كوت ديفوار وألمانيا والبرازيل.

عبد الحميد كان قد تم تصعيده إلى الفريق الأول للعميد في عام 2018، ونجح في الموسم الماضي في تثبيت أقدامه بصورة كبيرة للفريق، بعدما قدم موسمًا رائعًا شارك خلاله في 24 مباراة، سجل خلالها هدفًا وصنع أربعة آخرين.