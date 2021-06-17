"بيع فهم بايعينك قريبًا"

طالب الإعلامي الرياضي محمد البكيري، مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي، التخلص ممن هم من جيل 2013 بالفريق، موضحًا أنهم دائمًا ما يتجارون بمواقفهم مع النادي.

العميد يمر حاليًا بمشكلة في تجديد عقود عدد من لاعبيه، بجانب بعض الأنباء رغبة البعض في الرحيل على رأسهم الثنائي فهد المولد وفواز القرني.

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المولد من المقرر أن يدخل الفترة الحرة في عقده بيناير المقبل، وترغب إدارة ناديه في تمديد عقده حاليًا، وسط أنباء عن رفضه.

القرني كذلك يدخل الفترة الحرة بيناير، مع ورود أنباء قوية عن رغبته في الانضمام للنصر خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكتب البكيري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تمر الأيام وتثبت الشواهد..ما أنا مقتنع به دوما.. واقتنع به كثر مؤخرا: جيل 2013 في الاتحاد. اكثر عناصر جيل تاجرت بمواقفها مع النادي. عندما تم التخلص من90% منهم. تنفس".

وأضاف: "تبقى فقط. لو لمرة واحدة –أمنية- ان تتبدل المواقف. بأن يتاجر النادي بهم احترافيا: بيع. فهم بايعينك قريبا".

تمر الأيام وتثبت الشواهد..ما أنا مقتنع به دوما.. واقتنع به كثر مؤخرا:

جيل 2013 في الاتحاد. اكثر عناصر جيل تاجرت بمواقفها مع النادي. عندما تم التخلص من90٪ منهم. تنفس.

تبقى فقط. لو لمرة واحدة _أمنية_ ان تتبدل المواقف. بأن يتاجر النادي بهم احترافيا:

بيع. فهم بايعينك بايعينك قريبا. pic.twitter.com/3taHhDK4De — محمد البكيري (@m_bukairy) June 17, 2021

يذكر أن النادي الجداوي لم ينجح في الحصول على شهادة الكفاءة المالية، إذ أنه يأتي في المرتبة الأولى من بين الأندية الأكثر ديونًا برصيد 140.304.083 مليون ريال.

أمام العميد مهلة حتى 21 من أغسطس المقبل، حتى يسدد ديونه ويُبرم صفقات صيفية، إذ سيتبقى له سبعة أيام فقط على إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.