رسميًا - باجندوح ينتقل إلى الدوري الكرواتي

أعلن نادي إن كي فارازدين الكرواتي اليوم السبت، تعاقده رسميًا مع السعودي جمال باجندوح؛ لاعب وسط اتحاد جدة السابق، في صفقة انتقال حر.

وكان مجلس إدارة العميد قد رفض تجديد عقد صاحب الـ26 عامًا، والذي انتهى بنهاية الموسم المنقضي بعد سبعة أعوام قضاها في صفوفه.

جمال باجندوح يودع جماهير الاتحاد بصورة قديمة

باجندوح كتب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب توقيع العقود: "سعيد بانضمامي لفريق فارازدين، كان حلمي دائمًا أن احترف في أوروبا، فصل جديد في حياتي".

🙏🏼 سعيد بانضمامي لفريق @NKVarazdin



Thrilled to join NK Varasdin!

Always been a dream to make it into European football, a whole new chapter for me 💪🏼 https://t.co/nnjTcTeysp