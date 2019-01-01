رسميًا - باجندوح ينتقل إلى الدوري الكرواتي

العميد رفض التجديد لصاحب الـ26 عامًا، فحقق حلمه بالاحتراف الأوروبي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي إن كي فارازدين الكرواتي اليوم السبت، تعاقده رسميًا مع السعودي جمال باجندوح؛ لاعب وسط اتحاد جدة السابق، في صفقة انتقال حر.

وكان مجلس إدارة العميد قد رفض تجديد عقد صاحب الـ26 عامًا، والذي انتهى بنهاية الموسم المنقضي بعد سبعة أعوام قضاها في صفوفه.

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باجندوح كتب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب توقيع العقود: "سعيد بانضمامي لفريق فارازدين، كان حلمي دائمًا أن احترف في أوروبا، فصل جديد في حياتي".

🙏🏼 سعيد بانضمامي لفريق @NKVarazdin



Thrilled to join NK Varasdin!

Always been a dream to make it into European football, a whole new chapter for me 💪🏼 https://t.co/nnjTcTeysp — جمال باجندوح (@jamal_bajandouh) July 13, 2019

لاعب الوسط السعودي كان قد ارتدى قميص النمور في صيف عام 2012 قادمًا من نادي باشلي بالدوري الإنجليزي.

وخاض باجندوح 131 مباراة مع الاتحاد، سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة آخرين.