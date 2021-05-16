أزمات العميد قد تجعله يخسر أهم لاعبيه!

يبدو أن نادي الاتحاد السعودي على موعد مع خبر صادم في الميركاتو الصيفي المقبل، إذ أنه ربما يفقد خدمات واحد من أهم لاعبيه خلال المواسم الأخيرة.

العميد تتردد أنباء عديدة خلال الفترة الماضية عن رحيل عدد من لاعبيه خلال الصيف المقبل، في ظل الأزمات الإدارية التي يعاني منها الفريق، بجانب الأزمة المالية التي ضربته في المواسم الأخيرة، وزادت أزمة فيروس كورونا من حدتها.

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ووفقًا لقناة "الكأس" القطرية فإن البرازيلي رومارينيو دا سيلفا؛ مهاجم العميد، في طريقة للانضمام إلى نادي الدحيل القطري في الموسم المقبل، إذ دخل الأخير في مفاوضات مع النادي الجداوي، قاربت على الانتهاء.

وأوضحت القناة القطرية أن مسؤولي الدحيل يرغبون في التعاقد مع مهاجم العميد، لتعويض رحيل البرازيلي دودو؛ جناح أيسر الفريق، والذي سيعود لناديه بالميراس البرازيلي، بعد نهاية الموسم الحالي، إثر انتهاء فترة إعارته.

روما مرتبط بعقد مع الاتحاد ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2021-2022، لكن ربما يكون رحيله برغبة خاصة منه في ظل عدم قدرته على تحمل ظروف النادي أكثر من ذلك، خاصةً وأنه كان قد طلب فسخ عقده الموسم الماضي، لولا تدخل البعض وتم إعادته للفريق من جديد.

وخلال الموسم الجاري، شارك المهاجم البرازيلي في 28 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 15 هدفًا، وصنع اثنين آخرين.