"ليس موقف عبد الفتاح عسيري ببعيد"

يرى الإعلامي الرياضي محمد البكيري أن الجيل الحالي من لاعبي نادي الاتحاد السعودي لا يحترمون الحق المالي والأدبي للنادي في ملفات الانتقالات، مستشهدًا برحيل عبد الفتاح عسيري.

عسيري؛ لاعب النصر الحالي، كان قد رحل عن النادي الجداوي في عام 2016 متجهًا إلى الراقي، بعدما وقع له في يناير في صفقة انتقال حر، وانضم له بنهاية الموسم، دون أن تستفيد خزينة العميد بشيء.

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وبطريقة مشابهة، رحل عسيري عن الأهلي في الموسم قبل الماضي، إذ وقع للعالمي مجانًا، على أن ينضم له في يناير 2021 بعد نهاية عقده مع الراقي، ثم نجحت إدارة النصر في شراء الستة أشهر المتبقية في عقده، لينضم للفريق في صيف 2020.

وكتب البكيري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مشكلة بعض اللاعبين في الاتحاد مؤخرا.. يريدون الاستفادة القصوى من النادي خلال تجديد عقودهم أو في ابداء رغبة الانتقال. دون أي اعتبار لحق النادي المالي والأدبي في الاستفادة من اقصى خدماته اثناء سريان عقده او عند انتقاله. وما قصة انتقال عبدالفتاح هاويا للأهلي ببعيده. ارخصوا العميد".

مشكلة بعض اللاعبين في الاتحاد مؤخرا.. يريدون الاستفادة القصوة من النادي خلال تجديد عقودهم أو في ابداء رغبة الانتقال. دون أي أعتبار لحق النادي المالي والأدبي في الاستفادة من اقصى خدماته اثناء سريان عقده او عند انتقاله. وما قصة انتقال عبدالفتاح هاويا للأهلي ببعيده. ارخصوا العميد. https://t.co/bzNDMkhNEa — محمد البكيري (@m_bukairy) June 19, 2021

يذكر أن العميد يمر حاليًا بمشكلة في تجديد عقود عدد من لاعبيه، بجانب بعض الأنباء رغبة البعض في الرحيل على رأسهم الثنائي فهد المولد وفواز القرني.

المولد من المقرر أن يدخل الفترة الحرة في عقده بيناير المقبل، وترغب إدارة ناديه في تمديد عقده حاليًا، وسط أنباء عن رفضه.

القرني كذلك يدخل الفترة الحرة بيناير، مع ورود أنباء قوية عن رغبته في الانضمام للنصر خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

النادي الجداوي لم ينجح في الحصول على شهادة الكفاءة المالية، إذ أنه يأتي في المرتبة الأولى من بين الأندية الأكثر ديونًا برصيد 140.304.083 مليون ريال.

أمام العميد مهلة حتى 21 من أغسطس المقبل، حتى يسدد ديونه ويُبرم صفقات صيفية، إذ سيتبقى له سبعة أيام فقط على إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.