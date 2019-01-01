العودة تقترب - محمد نور في الاتحاد بيناير

المخضرم صاحب الـ41 عامًا يترقب العودة لملامسة الكرة بشكل رسمي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يستعد محمد نور؛ لاعب اتحاد جدة السابق، للعودة مجددًا إلى صفوف العميد، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبل.

اللاعب المخضرم صاحب الـ41 عامًا كان قد تم إيقافه من قبل محكمة التحكيم الرياضي في نوفمبر عام 2015، وتم رفض الاستئناف وتأييد القرار في ديسمبر 2016، إثر ثبوت إيجابية العينة المأخوذة منه في إحدى المباريات.

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ووفقًا لصحيفة "الكاس الرياضية" فإن مصادرها تؤكد اقتراب نور من التوقيع لنادي الاتحاد بعقد يمتد إلى ستة أشهر مقبلة، تبدأ من يناير المقبل بعد انتهاء مدة إيقافه.

ومن المقرر أن تنتهي مدة إيقاف صاحب الـ41 عامًا في يناير 2020، إلا أنه يُسمح له بتقديم استئناف لرفع 49 يومًا من مدة الإيقاف، ليتمكن من العودة في نوفمبر المقبل.

يذكر أن نجم العميد الأسبق حصد 11 بطولة من قبل مع النمور بواقع 6 بطولات دوري محلي، ولقبي كأس ولي العهد، ولقبي دوري أبطال آسيا، ولقب سوبر محلي وحيد.