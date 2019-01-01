الكشف عن خطة الاتحاد الشتوية وبديل خيمينيز جاهز

التشيلي لم يستمر طويلًا مع العميد في ظل انتقادات الجماهير له من اليوم الأول والأداء السيء الذي يقدمه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يُجهز مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة أنمار الحائلي، بالاتفاق مع التشيلي لويس سييرا؛ المدير الفني للفريق، من الآن لسوق الانتقالات الشتوية، لتجنب ما حدث بالصيف.

إدارة العميد اضطرت لفسخ تعاقدها مع التشيلي لويس خيمينيز؛ لاعب الفريق، بعد أشهر قليلة من التعاقد معه، إثر الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها من الجماهير، نظرًا لتراجع مستواه.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن هناك اتجاه داخل إدارة النمور لقيد البرازيلي مارسيلو جروهي؛ حارس مرمى الفريق، في القائمة خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبل بدلًا من خيمينيز.

وأوضحت مصادر الصحيفة أن خطط الاتحاد في يناير، تعتمد على الاستغناء عن ثلاثة لاعبين أجانب ممن تنتهي عقودهم في الصيف المقبل، استنادًا لمراقبة مستواهم الفني بشكل دقيق خلال الثلاثة أشهر المقبلة، على أن يتم استبدال الثلاثي الذي يُستقر على رحيله بثلاثي أجنبي آخر في يناير.

وأشارت المصادر كذلك أن اللاعبين الأفارقة جاءوا ضم الخيارات الأولى لدى الإدارة للتعاقد معهم خلال الفترة المقبلة، للقناعة بقدراتهم على الانسجام السريع مع متطلبات الدوري السعودي مقارنةً بالأوروبيين واللاتينيين.