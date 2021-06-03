اللاعب البرازيلي من المفترض أن ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل

انتابت حالة من القلق جمهور نادي الاتحاد السعودي بشأن مستقبل البرازيلي رومارينيو دا سيلفا؛ صانع ألعاب الفريق، بعد تردد أنباء في الساعات الماضية، عن رحيله عن الفريق بطريقة فسخ التعاقد من طرف واحد.

ما المشكلة؟

البرازيلي من المفترض أن ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل 2021-2022، لكن أزمة المستحقات المالية التي يعاني منها النادي الجداوي، سببت أكثر من مشكلة بينه وبين الإدارة الحالية برئاسة أنمار الحائلي.

الأزمة التي خرجت بصورة كبيرة إلى الإعلام كانت في الموسم الماضي، عندما أخطر إدارة النادي برغبته في فسخ العقد، بعد تدخل أكثر من وكيل لاعبين لانتقاله إلى الهلال، لولا أن مسؤولي الأخير تواصلوا مع إدارة الاتحاد، لإخبارهم بمخطط الوكلاء.

إدارة العميد وقتها تدخلت سريعًا وتواصلت مع اللاعب وقامت بحل كافة مشكلاته، ليخرج بعدها مطمئنًا الجماهير أنه سيعود من بلاده للانضمام لمعسكر النمور.

لكن هذه الأيام، ووفقًا، لبعض التقارير الصحفية فإن الأزمة عادت من جديد، في ظل تمسك روما بالحصول على كافة مستحقاته.

هل يرحل؟ "خلل في القانون"

الإعلامي الرياضي هتان النجار طمأن جمهور العميد حول مستقبل روما، حتى أنه أكد أنه سيتم تجديد عقده.

وكتب النجار، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "غير صحيح، اذا انتقل روما بدون موافقة ادارة الاتحاد فهذا يعني ان هناك خللا حدث في القانون".

وأضاف: "لا يوجد اي مستمسك للاعب يعطيه الحق في فسخ العقد، مرتباته واستلمها واموره في السليم باذن الله وعقده ساري وسيمدد".

غير صحيح، اذا انتقل روما بدون موافقة ادارة الاتحاد فهذا يعني ان هناك خللا حدث في القانون.

لا يوجد اي مستمسك للاعب يعطيه الحق في فسخ العقد.

مرتباته واستلمها واموره في السليم باذن الله وعقده ساري وسيمدد. https://t.co/ytn6EwueX3 — هتان النجار (@Hattan_Alnajjar) June 3, 2021

هل يمتلك روما أي عروض؟

تقارير قطرية كانت قد زعمت في الفترة الماضية أن نادي الدحيل القطري يرغب في الحصول على خدمات صانع ألعاب اتحاد جدة، لتعويض انتهاء إعارة لاعبه البرازيلي دودو.

هذه الأنباء، تم نفيها من الطرفين، فالنادي القطري أكد أن روما ليس ضمن اهتماماته، وكذلك اللاعب أكد أن مستمر مع الاتحاد. (طالع التفاصيل)

ماذا قدم روما مع الاتحاد هذا الموسم؟

صاحب الـ30 عامًا انضم للنمور في صيف عام 2018 قادمًا من الجزيرة الإماراتي، ومنذ ذلك الحين أصبح أحد أهم لاعبي الفريق.

وشارك روما الموسم الجاري في 28 مباراة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، سجل خلالها 15 هدفًا، وصنع 2 آخرين.

ونجح البرازيلي في قيادة فريقه للتأهل للنسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا، بعدما اختتم الموسم المحلي في المركز الثالث برصيد 56 نقطة.

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