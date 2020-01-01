المتحدث الرسمي للاتحاد يتحدث عن موقف بريجوفيتش: لم يصله أي عرض

المهاجم الصربي موقفه غامض حتى الآن مع العميد في ظل عدم حاجة تين كات لخدماته

أوضح أحمد صادق دياب؛ المتحدث الرسمي لنادي اتحاد جدة السعودي، موقف الصربي ألكسندر بريجوفيتش؛ مهاجم الفريق، من الاستمرار في صفوف العميد خلال الفترة المقبلة.

الصربي يرتبط بعقد مع النادي الجداوي ينتهي بنهاية موسم 2022-2023 إلا أن الهولندي تين كات؛ المدير الفني للفريق، أوصى الإدارة بالتعاقد مع لاعب آخر بدلًا منه.

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وكتب متحدث العميد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لإغلاق هذا الموضوع نهائيًا، حتى اللحظة لم يصل للنادي أي عرض لشراء عقد أو إعارة لمهاجم الفريق بريجوفيتش من أي نادٍ".

وأضاف: "هو مستمر مع الفريق، وفي حالة وصول عرض مناسب خلال الفترة الشتوية، وتوافق عليه الإدارة، سيتم الإعلان عنه".

لإغلاق هذا الموضوع نهائيا، حتى اللحظة لم يصل للنادي أي عرض لشراء عقد أو إعارة لمهاجم الفريق بيرجوفتش من أي نادي، بذلك هو مستمر مع الفريق، وفي حالة وصول عرض مناسب خلال الفترة الشتوية وتوافق عليه الإدارة سيتم الإعلان عنه. — احمد صادق دياب (@AhmadSadikDiab) January 19, 2020

المهاجم صاحب الـ29 عامًا انضم لصفوف النمور في يناير عام 2019 قادمًا من باوك اليوناني.

وشارك بريجوفيتش خلال الموسم الجاري في 12 مباراة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، سجل خلالها هدف وحيد وصنع اثنين آخرين.

وبشكل عام منذ ارتدائه قميص العميد، لعب الصربي 27 مباراة بمختلف البطولات، وسجل 12 هدفًا وصنع خمسة آخرين.