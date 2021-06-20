خاص | وكيل فواز القرني يكشف الكواليس .. "3 عروض مُرحب بجميعها"

حارس الاتحاد يريد الرحيل بحثًا عن فرصة للمشاركة

كشف حسن العتيبي؛ وكيل أعمال فواز القرني؛ حارس مرمى نادي الاتحاد السعودي، عن كواليس ما يدور حاليًا داخل النادي الجداوي، بعدما قرر الحارس الرحيل عن العميد.

لماذا قرر القرني الرحيل؟

حارس النمور فاجأ الجمهور بإعلانه رسميًا أنه يرغب الرحيل، خلال حواره مع قناة "إم بي سي"، إذ يرى أن بوجوده في الاتحاد فإن فرص انضمامه للمنتخب الوطني قليلة.

وقال القرني، خلال حواره: "حتى الآن أنا لاعب بالاتحاد، وسأخدمه بكل ما لدي من قوة، وليس لأحد حق التفاوض معي كلاعب حاليًا، لكن كرغبة أريد الرحيل، جروهي حارس كبير، وأنا أريد تحقيق أهدافي".

وأضاف: "أريد التواجد في قائمة المنتخب خلال الفترة المقبلة، وأثق أن جمهور الاتحاد يعلم تمامًا من هو فواز القرني وسيقدر هدفي".

في الموسم ونصف الأخيرين، قرر الاتحاد الاحتفاظ بالقرني على مقاعد البدلاء، والاعتماد على البرازيلي مارسيلو جروهي بشكل أساسي، فلم يشارك الحارس السعودي بالموسم الماضي إلا في مباراة وحيدة، في ظل تألق جروهي الكبير، ومن هنا نبعت الرغبة في الرحيل.

ماذا قال وكيله عن العروض التي تلقاها؟

في تصريح خاص لـ"جول" أكد العتيبي أن القرني بالفعل تلقى عدة عروض خلال الفترة الحالية، ولا مانع من رحيله عن العميد سواء من جانبه أو من النادي، لكن في انتظار دراسة هذه العروض.

وقال الوكيل: "القرني يدخل الفترة الحرة في عقده 9 يوليو 2022، وهناك 3 أندية تواصلت معنا بشكل ودي وأبدت رغبتها في التعاقد مع الحارس، وهو لا يمانع الانتقال لأي منها، الثلاثة أندية مرحب بها في حال موافقة نادي الاتحاد".

ماذا عن مفاوضات النصر؟

لم يؤكد حسن العتيبي وجود مفاوضات تحديدًا من جانب نادي النصر السعودي، لكن أكد أن الاتحاد ينتظر أفضل العروض.

وأضاف: "كان هناك اتصال مع حامد البلوي؛ المدير التنفيذي للاتحاد، أبلغني أن هناك اتصالات مع بعض الأندية دون تحديد نادٍ بعينه، وأكد لي أنهم يبحثون عن الأفضل، وبعدها سنعطي الضوء الأخضر للتفاوض مع النادي الذي يتم الاتفاق معه".

ماذا قدم القرني مع الاتحاد؟

صاحب الـ29 عامًا من أبناء الاتحاد، وتم تصعيده للفريق الأول في عام 2011، ليشارك منذ ذلك الحين في 117 مباراة، استقبل خلالها 169 هدفًا وخرج بشباك نظيفة في 26 مباراة.

بخلاف المباراة، حصد القرني لقب كأس خادم الحرمين الشريفين مرتين 2013 و2018، بجانب كأس ولي العهد 2017.

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