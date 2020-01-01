بريجوفيتش: العودة لأوروبا؟ أشعر بالراحة في الاتحاد

المهاجم الصربي تعرض لانتقادات كثيرة لإهداره الفرص السهلة

حسم الصربي ألكسندر بريجوفيتش؛ مهاجم الاتحاد السعودي، الجدل الدائر حوله خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه لن يرحل عن العميد خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

المهاجم الصربي انضم للنمور في يناير 2019، ولا يزال عقده ممتدًا حتى نهاية موسم 2022-2023.

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ويتعرض بريجوفيتش لبعض الانتقادات في ظل إهداره عديد الفرص السهلة في المباريات، كان أبرزها في كلاسيكو الهلال بالجولة العاشرة من الدوري المحلي، والتي كلفت فريقه الخروج بالتعادل.

وقال بريجوفيتش، خلال تصريحاته لموقع " Provjereno.info": "بدأنا بالاتحاد الموسم بشكل قوي للغاية، لكننا افتقدنا للحظ في بعض المباريات، حاليًا نسير في الاتجاه الصحيح، وننافس على البطولة العربية، إذ وصلنا لنصف النهائي، نتمنى التتويج باللقب، بجانب أننا مرشحون للفوز بكأس الملك، نسير خطوة بخطوة، ونشعر بالرضا التام عما نقدمه".

وبسؤاله عما يتردد عن إمكانية رحيله عن العميد في يناير، علق: "عقدي مع الاتحاد ممتد حتى عام 2023، لكن في كرة القدم لا تعرف أبدًا ما يمكن أن يحدث غدًا، لكن من جانبي أن كل تركيزي مع الاتحاد، لا أفكر في أي فريق آخر في الوقت الحالي".

وأضاف: "أنا لست على عجلة من أمري بشأن العودة إلى أوروبا، أمامي عدة سنوات في الملاعب، ولا استبعد العودة إلى أوروبا، لكن في الوقت الحالي أشعر أنني بحالة جيدة هنا في الاتحاد".

صاحب الـ30 عامًا خاض تسع مباريات مع النمور في الموسم الجاري بالدوري المحلي وكأس الملك، سجل خلالها ثلاثة أهداف.