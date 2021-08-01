لاعب الاتحاد في إجازة بعد المشاركة بأولمبياد طوكيو

انتهت مشاركة سعود عبد الحميد؛ لاعب نادي الاتحاد السعودي، مع المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، في أولمبياد طوكيو 2020، ليعود معها الحديث عن ملف تجديد عقده مع العميد.

اللاعب شارك مع الأخضر الأولمبي في الدورة الأولمبية، لكنه ودع من دور المجموعات بعدما تلقى ثلاث هزائم أمام كوت ديفوار وألمانيا والبرازيل.

تقرير .. النصر يقطع شوطًا كبيرًا لضم سعود:

وفقًا لصحيفة "مكة" فإن مجلس إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، قد قطعت شوطًا كبيرًا في التعاقد مع لاعب الاتحاد، لتمثيل الفريق بدايةً من الموسم المقبل، والذي يدخل الفترة الحرة في عقده مع ناديه خلال أغسطس الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن النصر من خلال داعمه الذهبي يسعى لشراء المدة المتبقية في عقد عبد الحميد مع النادي الجداوي، موضحة أنه تم بالفعل تقديم العرض الذي يقنع اللاعب بالموافقة.

وكيل سعود يحسمها:

تقرير "مكة" رد عليه فهد باقديم؛ وكيل أعمال لاعب العميد الشاب، موضحة أنها أخبار غير دقيقة، مشيرًا إلى قضائه فترة إجازة حاليًا.

وكتب باقديم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "جميع الاخبار المنقولة عن لاعب / سعود عبدالحميد للاسف غير صحيحة، لا من قريب و لا من بعيد... لاعب حاليا اجازة بعد انتهاء مشاركة مع المنتخب".

صباح الخير



جميع الاخبار المنقولة عن

لاعب / سعود عبدالحميد للاسف غير صحيحة

لا من قريب و لا من بعيد...



لاعب حاليا اجازة بعد انتهاء مشاركة مع المنتخب... pic.twitter.com/1RBmooE3Sh — فهد باقديم (@ft8881) August 1, 2021

طالت المفاوضات:

منذ أشهر، بدأت مفاوضات نادي الاتحاد مع سعود لتجديد عقده، سعيًا للمحافظة على لاعبي النادي الشباب، خاصةً وأن اللاعب من القوام الأساسي للفريق، وقدم الموسم الماضي أداءً مميزًا، لكن الطرفان لم يصلا إلى نقطة توافق بعد.

وفقًا للتقارير فإن عبد الحميد يرغب في الحصول على سبعة ملايين ريال مقابل التجديد، فيما توقف عرض ناديه عند أربعة ملايين.

هذه التقارير لم نتأكد من مدى صحتها، لكنها ترددت على لسان أكثر من إعلامي، والذي استغرب جميعهم من مبالغة لاعب صاحب 22 عامًا في مطالب المالية في عقده.

الاتحاد والأزمة المالية:

جمهور الاتحاد فور أن علم بمطالب سعود المالية، ثار على اللاعب كونه على دراية كاملة بالأزمة المالية التي يمر بها ناديهم في السنوات الأخيرة.

وحتى الآن مصير العميد من قيد صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفي الجاري يعد مجهولًا، فلم يحصل على شهادة الكفاءة المالية، لتراكم الديون عليه، وأمامه فرصة حتى 21 من أغسطس الجاري كي يسدد كافة ديونه، وإلا سيتم حرمانه من الصفقات الجديدة.

العميد خلال الصيف الجاري، تعاقد مع البرازيلي إيجور كورونادو؛ نجم الشارقة الإماراتي، في صفقة من العيار الثقيل.

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