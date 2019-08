رسميًا - الإسماعيلي يتعاقد مع "ميسي العرب"

أعلن النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، تعاقده رسميًا مع العراقي همام طارق؛ جناح أيسر استقلال طهران الإيراني.

الملقب بميسي العرب انضم لصفوف الدراويش في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ناديه الإيراني دون أن يجدده بعد موسم وحيد به.

ويجيد صاحب الـ23 عامًا اللعب في عدة مراكز بجانب الجناح الأيسر، كالجناح الأيمن والوسط المهاجم كذلك.

رسمياً ✍ همام طارق الملقب بميسى العرب نجم منتخب العراق اسمعلاوي 🤙⭐ 🇮🇶



Done ✅ Let's Welcome Humam Tariq our new player! 🇮🇶 pic.twitter.com/SnaJqHWenS