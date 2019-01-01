رسميًا - الإسماعيلي يتعاقد مع "ميسي العرب"

سادس صفقات الدراويش في صيف 2019

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، تعاقده رسميًا مع العراقي همام طارق؛ جناح أيسر استقلال طهران الإيراني.

الملقب بميسي العرب انضم لصفوف الدراويش في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ناديه الإيراني دون أن يجدده بعد موسم وحيد به.

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ويجيد صاحب الـ23 عامًا اللعب في عدة مراكز بجانب الجناح الأيسر، كالجناح الأيمن والوسط المهاجم كذلك.

رسمياً ✍ همام طارق الملقب بميسى العرب نجم منتخب العراق اسمعلاوي 🤙⭐ 🇮🇶



Done ✅ Let's Welcome Humam Tariq our new player! 🇮🇶 pic.twitter.com/SnaJqHWenS — SC (@ismailyofficial) August 3, 2019

وخاض همام عدة تجارب احترافية منها الأهلي والظفرة الإماراتيين، بعد أن رحل عن القوة الجوية العراقي في صيف 2013

وعلى المستوى الدولي، شارك اللاعب الشاب مع منتخب بلاده في 52 مباراة منذ عام 2012، سجل خلالها هدفين وصنع مثليهما.

يذكر أن الإسماعيلي تعاقد حتى الآن مع خمس صفقات خلال الصيف الجاري بجانب ميسي العرب، هم خليل حجي "نيمار، محمود عبد العاطي "دونجا"، أحمد مدبولي، الغيني بيساو باكيتي، ومحمد حمدي زكي.