بلايلي يزف بشرى سارة لجمهور الأهلي

الجزائري كان صداعًا في رأس مجلس الراقي

أثير جدل كبير حول الجزائري يوسف بلايلي؛ جناح أيسر الأهلي السعودي، خلال الفترة الماضية، بعدما دخل في أزمة مع إدارة الراقي حول مستحقاته المالية المتأخرة.

الجزائري كان قد انضم إلى الراقي في صيف عام 2019 قادمًا من الترجي التونسي، بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2021-2022.

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لكن بلايلي كان قد تقدم في الفترة الماضية بخطاب رسمي للإدارة برئاسة عبد الإله مؤمنة، لإخطارها بأن الموعد النهائي لانتظار تسليم مستحقاته سينتهي في العاشر من إبريل الجاري، وإلا سيلجأ إلى فسخ تعاقده من طرف واحد، ونجحت الإدارة بالفعل في تلبية مطالبه في الموعد المحدد.

وتحدث بلايلي عن هذه الأزمة، قائلًا للصحافة التونسية: "مشكلتي مع الأهلي انتهت، ولا توجد أي مشكلات حاليًا، مسيرتي مع الفريق مستمر حتى نهاية عقدي".

بسؤاله عن إمكانية العودة لفريقه السابق الترجي أوضح: "بالتأكيد أرغب في العودة له يومًا ما، لكن حاليًا أريد أن أواصل مسيرتي في المملكة السعودية".

يذكر أن صاحب الـ28 عامًا شارك مع الراقي في 18 مباراة، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع ثلاثة آخرين، في مختلف البطولات.