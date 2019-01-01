رسميًا - الأهلي يعلن انتقال محمد شريف لإنبي
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زهيرة عادل فيسبوك تويتر
أعلن أمير توفيق؛ مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي المصري، اليوم الأحد، انتقال محمد شريف؛ جناح أيسر الفريق، بشكل رسمي لنادي إنبي.
وأوضح توفيق أن انتقال اللاعب سيكون على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط، وأنه تم الاتفاق مع مسؤولي النادي البترولي على كافة التفاصيل في ضوء العلاقات القوية والمميزة بين الطرفين.
صاحب الـ23 عامًا كان قد ارتدى الفانلة الحمراء في يناير 2018 قادمًا من وادي دجلة، ويمتد عقده حتى نهاية الموسم المقبل 2019-2020.
ولم يشارك شريف الموسم المنقضي سوى في تسع مباريات بمختلف البطولات، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع اثنين آخرين.
يذكر أن الأهلي رحل عن صفوفه خلال الصيف الجاري ثمانية لاعبين بخلاف شريف، هم: إسلام محارب، محمد نجيب، هشام محمد، أكرم توفيق، عمرو بركات، أحمد ياسر ريان، ناصر ماهر، وأحمد علاء.