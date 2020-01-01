كشف تفاصيل تعاقد الأهلي مع ماركو مارين

الألماني وقع على عقد الراقي رسميًا صباح اليوم

اجتاز الألماني ماركو مارين؛ صانع العاب ريد ستار الصربي، الاختبار الطبي في النادي الأهلي السعودي، ليتم التوقيع معه رسميًا، صباح اليوم الإثنين.

الألماني صاحب الـ30 عامًا سبق له اللعب من قبل لعدة أندية أوروبية على رأسها تشيلسي الإنجليزي، إشبيلية الإسباني، فيردر بريمن وبوروسيا مونشنجلادباخ الألمانيين، طرابزون سبور التركي وغيرها.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن إدارة النادي الجداوي دفعت للنادي الصربي أربعة ملايين يورو مقابل الصفقة، فيما سيتم منح اللاعب مليوني يورو، بخلاف النادي في العقد.

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وأوضحت الصحيفة أن مارين سيتم تسجيله في القائمة بدلًا من البوسني زوكانوفيتش؛ مدافع الفريق، الذي يسعى النادي للتسوية المالية معه وتخفيض مستحقاته المالية.

مارين حصل الموسم الماضي على جائزة أفضل لاعب في الدوري الصربي، بجانب حصده للدوري الأوروبي مع تشيلسي وإشبيلية، والدوري الصربي مع ريد ستار.

يذكر أن الأهلي يستعد حاليًا لمواجهة الهلال غدًا الثلاثاء، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن مؤجلات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الراقي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، إذ حقق الفوز في سبع مباريات، وتعادل في اثنتين وخسر ثلاثة لقاءات أخرى.

أما الزعيم فيحتل المركز الثاني برصيد 24 نقطة، بفارق خمس نقاط عن الصدارة، وله مباراتين مؤجلتين، حيث حقق الفوز في سبع مباريات وتعادل في ثلاث وخسر لقاء الوحيد.