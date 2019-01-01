النجم الساحلي: تم تسوية أزمة كوليبالي وهذه حقيقة انتقال كشريدة للأهلي

الإيفواري الهارب انضم للنادي التونسي في الصيف الجاري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن قيس عاشور؛ المتحدث الرسمي باسم النجم الساحلي التونسي، أنه تم حل أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي؛ مهاجم الأهلي السابق وجوهرة الساحل حاليًا، مع مسؤولي القلعة الحمراء، على أن يتم إنهاء الإجراءات خلال عشرة أيام من الآن.

وكان وفد من النادي التونسي قد حضر إلى القاهرة للتفاوض مع الأهلي حول أزمته مع الإيفواري الذي هرب من صفوفه في عام 2017، وانضم في الصيف الجاري إلى النجم الساحلي، رافضًا استكمال عقده بداعي التعرض للاضطهاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم جوهرة الساحل، خلال تصريحاته لقناة "تايم سبورت": "اللاعب دخل في مفاوضات مع الأهلي خلال الفترة الماضية ثم دخل النجم الساحلي على الخط، وهناك علاقة قوية تجمع بين الناديين، وتم التواصل بالأمس بين محمود الخطيب؛ رئيس القلعة الحمراء، ومهدي الهزيم؛ رئيس قطاع الكرة بالنجم، وتم الاتفاق مبدئيًا على تسوية الأزمة".

وأضاف: "كنا متأكدين من البداية أننا سنحل الأمر بشكل ودي مع الأهلي، نظرًا للعلاقات بين الناديين، سوف نقوم بتوقيع العقود خلال الفترة المقبلة، وكوليبالي سيكون على ذمة النجم الساحلي دون أي مشكلات".

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قيس تابع: "المشكلة الأساسية كانت الأمور المادية، وهو الجانب الوحيد الذي تفاوضنا مع الأهلي به، لكن لن نعلن عن التفاصيل احترامًا للتفاوض".

وأكمل: "الأزمة تم حلها، الخطيب رجل يحترم وعوده، يبقى فقط الإجراءات القانونية وهذه ستُنهى خلال أسبوع أو عشرة أيام على الأكثر".

وبسؤاله عن دخول وجدي كشريدة؛ لاعب جوهرة الساحل، ضمن شروط موافقة الأهلي على تسوية الأزمة على أن يرتدي قميص المارد الأحمر، علق: "هذه الأنباء غير صحيحة جملة وتفصيلًا، ليس هناك أي تبادل بين اللاعبين، وهذا الأمر غير مطروح بالمرة، لأن كشريدة يريد الاحتراف في أوروبا".

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ألزم اللاعب بدفع غرامة إلى الأهلي قيمتها 450 ألف دولار، مع منعه من اللعب لأي نادٍ لحين تسديد المبلغ.