هل يحاول الأهلي إعادة عموري إلى الدوري السعودي؟

مهاجم الهلال السابق، هل نراه من جديد في المملكة؟

ترددت أنباء خلال الأيام الماضية عن احتمالية عودة الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري"؛ مهاجم الجزيرة الإماراتي ، إلى الدوري السعودي من جديد، لكن هذه المرة من بوابة النادي الأهلي .

صاحب الـ28 عامًا سبق له أن قضى موسم وحيد في دوري المحترفين السعودي 2018-2019 بصفوف الهلال ، عندما انضم له في صفقة انتقال حر قادمًا من العين الإماراتي ، لكنه لم يشارك وقتها سوى في بضع مباريات، رحل بعدها مجانًا، على إثر إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

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وأكد مصدر مسؤول بالنادي الجداوي، لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، عدم وجود أي مفاوضات مع مهاجم الجزيرة، نافيًا من زعمته بعض المصادر.

وقال المصدر للصحيفة: "غير صحيح إطلاقًا وجود أي مفاوضات مع عموري، لا سيما أن الموسم لم ينته بعد".

وأضاف: "إدارة الكرة بالنادي تنتظر التقرير الفني من قبل المدرب فلادان ميلويفيتش، عقب نهاية الموسم، لتحديد احتياجات الفريق والصفقات الجديدة".

يذكر أن الراقي يواصل تدريباته خلال الفترة الحالية، استعدادًا لاستئناف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل، بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أشهر.