الانتقالات

خلاف بسيط يعطل تجديد السومة لعقده مع الأهلي

كتبت | زهيرة عادل
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omar al somah - al ahli - fateh - pro league 22-12-2020
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العقيد يدخل الفترة الحرة بيناير المقبل

كشف الإعلامي طارق النوفل عن سبب عدم تجديد السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي السعودي، لعقده مع الراقي حتى الآن، رغم فتح باب التفاوض معه منذ فترة طويلة.

السوري يدخل الفترة الحرة بيناير المقبل، وتلقى عدة عروض من داخل المملكة وخارجها، للرحيل عن النادي الجداوي إلا أن مسؤولي الأخير يحاولون تجديد عقده والإبقاء عليه.

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    وقال النوفل، خلال تصريحاته لبرنامج "الدوري مع وليد": "إذا خرج السومة من الأهلي لن ينتهي، وعلى الإدارة أن تحافظ عليه قدر المستطاع، لأنه أسطورة أو أيقونة أهلاوية، إذا بقى بالأهلي واعتزل به، سيكون هذا من أهم نجاحات هذه الإدارة".

    وأضاف: "المعلومة التي لدي أن السومة أقرب للتجديد للأهلي، لكن الخلاف على عدد سنوات التجديد، واللاعب يرغب بشدة في البقاء بجدة، هناك شبه اتفاق على التجديد، لكن القضية بعض البنود، حتى الآن لم يوقع رسميًا، لكن ربما يحدث خلال الساعات المقبلة".

    العقيد صاحب الـ31 عامًا شارك الموسم الجاري في تسع مباريات بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجل خلالها ستة أهداف، وصنع هدف وحيد.

    وبشكل عام، خلال ست سنوات قضاها السومة بالراقي، خاض 192 مباراة، وسجل 171 هدفًا، وصنع 22 آخرين.

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