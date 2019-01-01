معلول يعلنها: الأهلي الأفضل في أفريقيا وليس لدي مشكلة مع فايلر

التونسي مستمر في صفوف الشياطين الحمر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد التونسي علي معلول؛ ظهير أيسر الأهلي المصري، استمراره في صفوف الشياطين الحمر رغم تلقيه عدة عروض خلال الفترة الماضية.

التونسي يتلقى عدة عروض عربية وأوروبية مع كل سوق انتقالات، كان آخرها الصيف الجاري عندما تلقى عرضًا من أهلي جدة، لكنه قوبل بالرفض من مسؤولي القلعة الحمراء.

وقال معلول، خلال تصريحاته لموقع "فووت 24" التونسي: "ألعب في أكبر نادٍ في أفريقيا وأكثرهم تتويجًا بدوري الأبطال، ولا يزال هناك في عقدي ثلاث سنوات تربطني بالأهلي، علاقتي ممتازة بالكل والجماهير، وسعيد في الوقت الحالي بالأهلي".

بسؤاله عن السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني الجديد للشياطين الحمر، ووجود عدة مشكلات له مع اللاعبين التونسيين كمشكلته مع حمدي حربي وقتما كان مدربًا لأندرلخت البلجيكي، علق: "لا زلت لا أعرفه، لكن إن شاء الله يكون على قدر اختيار الإدارة، ولا يوجد أي شيء يقلقني، كل لاعب له حالته، وإن شاء الله لن يكون لي أي مشكلة معه".

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الأهلي عقد مؤتمرًا صحفيًا أمس الإثنين، للإعلان عن التعاقد مع فايلر لقيادة الفريق بالموسم المقبل، خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي، الذي تمت إقالته.

مؤتمر فايلر - طريقته الهجومية ورأيه باللاعب المصري ورسالة لجمهور الأهلي

وانتقل معلول للحديث عن عودته مرة أخرى لمنتخب تونس: "الحمد لله على عودتي للمنتخب ولعائلتي ولمكاني، فترة المدرب السابق الفرنسي آلان جيريس لم تكن جيدة بالنسبة لي، احترمت قرار استبعادي، لم أتواجد مع المنتخب، لكنني كنت معهم بقلبي، وكنت أتمنى أن يصلوا إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2019".

وأضاف: "الآن فترة جديدة مع مدرب جديد، وإن شاء الله يقدم الإضافة للمنتخب".

نسور قرطاج يخوضون حاليًا معسكر إعداد تحت قيادة مدربهم الجديد المدرب الوطني المنذر الكبير، يخوضون خلاله وديتين أمام موريتانيا في السادس من سبتمبر الجاري، وأمام بوركينا فاسو في العاشر من الشهر نفسه.