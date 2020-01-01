رسميًا - الأهلي يعلن إعارة صلاح محسن إلى سموحة

المهاجم الشاب شارك في 3 مباريات فقط بالموسم الجاري

أعلن النادي الأهلي المصري اليوم الإثنين، رسميًا إعارة مهاجمه الشاب صلاح محسن إلى نادي سموحة السكندري، لمدة ستة أشهر، تنتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأنهى أمير توفيق؛ مدير التسويق بالقلعة الحمراء، كافة الإجراءات الخاصة بانتقال اللاعب.

صاحب الـ21 عامًا كان قد انضم لصفوف الشياطين الحمر في يناير عام 2018 قادمًا من إنبي، مقابل 40 مليون جنيه مصري، في صفقة تكفل بها تركي آل الشيخ؛ الرئيس الشرفي للأهلي آنذاك.

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ولم يشارك محسن مع الأهلي منذ انضمامه سوى في 32 مباراة، سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع آخر.

ولم يظهر اللاعب بالموسم الجاري إلا في ثلاث مباريات بالدوري المصري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا بواقع 90 دقيقة، سجل خلالها هدفين.

صلاح محسن هو ثاني المغادرين للقلعة الحمراء بيناير الجاري، بعد المغربي وليد أزارو، الذي تمت إعارته هو الآخر إلى نادي الاتفاق السعودي لمدة ستة أشهر.

أما من ناحية الاستقدامات، فتعاقد الأهلي مع الثنائي محمد عبد المنعم "كهربا"، والسنغالي أليو بادجي فقط.