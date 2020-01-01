رسميًا .. نهاية مهمة شريف إكرامي مع الأهلي

حارس المرمى تغريداته أثارت الجدل وزادت من غضب الجماهير

أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي المصري بقيادة السويسري رينيه فايلر، إنهاء مهمة شريف إكرامي؛ حارس المرمى، مع الفريق نهائيًا لنهاية الموسم.

الحارس كان قد تعرض لهجوم حاد من قبل الجماهير، متهمين إياه بالتسبب في رفض رمضان صبحي؛ لاعب الفريق السابق، العرض المقدم من النادي، لشرائه نهائيًا من ناديه هدرسفيلد الإنجليزي.

وزاد هجوم الجماهير على إكرامي بعد تغريداته التي نشرها بالأمس، رغم نفيه عدم تدخله أو دفعه لرمضان بالرحيل إلا أنها هاجمته بعد إعلانه أنه كان رافضًا لعودته من الاحتراف الأوروبي من البداية. (طالع التفاصيل)

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الموقع الرسمي للقلعة الحمراء أوضح أنه بعد التشاور مع سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة، قرر الجهاز الفني استكمال الموسم محليًا وإفريقيًا باللاعبين الذين يشاركون في التدريبات والمباريات خلال الفترة الحالية، حرصًا على استقرار الفريق، كونه يخوض تحديات خاصة.

وأبلغ مدير الكرة، في مران اليوم الأحد، إكرامي بالقرار، لتنتهي مهمة الحارس نهائيًا بالأهلي، إذ لم يجدد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

يذكر أن إكرامي كان قد أعلن في منتصف الموسم، عزمه الرحيل عن القلعة الحمراء وعدم تجديد عقده، رغبة منه في رفع الحرج عن مجلس الإدارة، في ظل عدم فتح خط مفاوضات معه، وفي الوقت نفسه، أخطرته لجنة التخطيط بعدم الرغبة في تجديد عقده.

وكان الحارس قد غاب عن مران الفريق أمس السبت، دون الحصول على إذن الجهاز الفني، ليتخذ الأخير قراره اليوم.