رمضان صبحي: حزين بسبب جمهور الأهلي لكن التزاماتي دفعتني لذلك

لاعب الأهلي يتحدث عما دفعه للرحيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل مكالمة هاتفية جمعت بينه وبين رمضان صبحي؛ لاعب الأهلي السابق، حدثه خلالها عن أسباب تغيير وجهته من القلعة الحمراء إلى نادي بيراميدز.

صاحب الـ23 عامًا كان قد انضم للأهلي في يناير 2019 على سبيل الإعارة من النادي الإنجليزي، حتى نهاية الموسم، وبعد محاولات عدة، نجح مسؤولو الأحمر في استعارته لموسم آخر في ظل تمسك مسؤولي هدرسفيلد باللاعب وقتها.

وانتهت إعارة اللاعب إلى المارد الأحمر في 30 من يونيو الجاري ورفض النادي الإنجليزي تمديد الإعارة، مفضلًا بيعه بشكل نهائي إلا أن المبالغات المادية في الصفقة حال دون إتمامها خلال الفترة الماضية، قبل أن يخطر رمضان إدارة الأهلي برغبته في الانضمام لبيراميدز. (طالع التفاصيل)

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وقال شوبير، خلال برنامجه التليفزيوني: "رمضان في اتصال هاتفي معي أكد أن كل حساباته كانت البقاء مع الأهلي وعدم الرحيل، حتى أنه أكد لي أنه قال لأمير توفيق؛ مدير التسويق بالنادي، ضعوا الرقم الذي تريدونه في العقد، وأكد كذلك أنه تم تقديره بشكل جيد".

وأضاف رمضان خلال مكالمته مع شوبير: "وكيلي نادر شوقي كان يلح من أجل التوقيع للأهلي، وحزنت بسبب عدم علمي ببعض التفاصيل، وبسبب كلمة أنني وقعت وأنهيت اتفاقي مع بيراميدز، فأنا أمتلك عدة عروض من أندية محترمة، لكنني حزين أيضًا بسبب جمهور الأهلي إلا أن الأمر أنني مرتبط بالتزامات مالية كبيرة، والعروض تستحق التفكير من ناحية تأمين مستقبلي، والموضوع منتهي، بالإضافة إلى أنني شعرت أن التعاقد مع طاهر محمد طاهر رسالة لي".

يذكر أن الأهلي أعلن مؤخرًا تعاقده مع طاهر محمد طاهر؛ نجم منتخب مصر الأولمبي ووادي دجلة، لمدة خمس سنوات، تبدأ من الموسم المقبل.