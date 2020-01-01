مفاجأة .. دجانيني يفسخ عقده والأهلي يكذبه رسميًا

مهاجم الراقي يرحل ويشكو للفيفا

فجر الرأس أخضري دجانيني تافاريس؛ مهاجم الأهلي السعودي، أزمة داخل جدران النادي الجداوي، إذ قام بفسخ تعاقده مع الفريق.

المهاجم صاحب الـ29 عامًا كان قد انضم إلى الراقي في صيف عام 2018، قادمًا من سانتوس لاجونا المكسيكي، ومن المفترض أن عقده ممتد حتى نهاية موسم 2021-2022.

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وأكد بيدرو كورديرو؛ وكيل أعمال دجانيني، في تصريحاته لصحيفة "الرياضية" السعودية قيامه بفسخ عقد اللاعب من جانب واحد، بعد تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن مستحقاته المالية.

وأوضح وكيل دجانيني أن اللاعب مستحقات مالية متأخرة، وتم إخطار الفيفا بها وبقيامه بفسخ التعاقد.

الوكيل قال للصحيفة: "دجانيني حاليًا لا يملك أي عقد، وبإمكانه التوقيع مع أي نادٍ دون العودة للأهلي".

وأصدر الأهلي بيانًا رسميًا، نفى خلاله وجود مستحقات متأخرة للمهاجم، مشددة على اتخاذها كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق النادي.

وجاء نص البيان كالتالي:

تؤكد إدارة النادي الأهلي بأنها قامت بسداد كافة المستحقات المالية الخاصة بمحترف الفريق الكروي الأول دجانيني تفاريس، خلال الفترة الماضية، وأنه لا صحة على الإطلاق لتراكم رواتب للاعب تجيز له فسخ تعاقده مع النادي.

وأوضحت الإدارة أن مستحقات اللاعب المتأخرة عبارة عن راتب شهر واحد فقط، مؤكدة أنها ملتزمة وحريصة كل الحرص على سداد كافة رواتب ومستحقات اللاعبين.

وأكدت إدارة النادي أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية النظامية اللازمة لحفظ الحقوق التعاقدية مع اللاعب وكافة اللاعبين المتعاقدين مع النادي.

يذكر أن الرأس أخضري شارك الموسم الجاري مع الراقي في 25 مباراة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع اثنين آخرين.

وبشكل عام، مثل دجانيني الأهلي في 56 مباراة، أحرز بها 32 هدفًا وصنع عشرة آخرين.