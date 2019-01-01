رسميًا - تيسير الجاسم ينتقل إلى النصر الكويتي

صاحب الـ35 عامًا يبدأ رحلة جديدة في الكويت

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي النصر الكويتي اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع السعودي تيسير الجاسم؛ قائد أهلي جدة السابق، في صفقة انتقال حر، لمدة موسم واحد فقط.

صاحب الـ35 عامًا رحل عن الراقي بنهاية الموسم الماضي بعدما لم يجدد تعاقده، حيث شارك في 11 مباراة فقط منذ يناير الماضي، وسجل هدف وحيد.

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وكان مجلس الأهلي قد أعار الجاسم في صيف عام 2018 إلى نادي الوحدة السعودي ولمدة موسم ونصف.

قائد الراقي السابق خاض من قبل تجربة احترافية في الدوري القطري، حيث أعُير للغرافة لمدة شهرين فقط، ثم تمت إعارته في مايو 2009 لقطر ولشهرين فقط أيضًا.

يذكر أن النصر تعاقد خلال الميركاتو الصيفي الجاري مع ثلاثة لاعبين هم البحريني سيد ضياء، والغيني سامو نابي، والغاني روبن.