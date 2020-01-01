مفاوضات بين الأهلي المصري والسومة؟ - أمير توفيق يوضح

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كشف أمير توفيق؛ مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية عن وجود مفاوضات بين ناديه وبين السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي السعودي.

الإعلامي أحمد شوبير أكد عبر برنامجه الإذاعي أن المهاجم السوري يتصدر المشهد الحالي في القلعة الحمراء، إذ عادت المفاوضات من جديد معه إلا أن مدير التعاقدات نفى ذلك.

وقال أمير توفيق، خلال تصريحاته لوكالة الأنباء الألمانية: "حاليًا ليس هناك أي تواصل بيننا وبين السومة أو الأهلي السعودي، هو لاعب جيد وصاحب إمكانيات عالية، لكن لم نفاوضه".

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وأضاف: "إذا منحنا الجهاز الفني ولجنة التخطيط إشارة للتعاقد معه، فسنبدأ على الفور التفاوض، لكن أؤكد أنه حتى الآن السومة ليس في خطتنا".

السومة شارك الموسم الجاري في 11 مباراة مع الراقي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجل خلالها ستة أهداف.

يذكر أن الأهلي تعاقد حتى الآن مع لاعب وحيد هو محمود عبد المنعم "كهربا" في صفقة انتقال حر قادمًا من ديبورتيفو أفيس البرتغالي، الذي فسخ تعاقده معه بالتراضي بين الطرفين.

وأكد سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالقلعة الحمراء، أن هناك صفقة أخرى ستنضم إلى صفوف الشياطين الحمر بيناير الجاري إلا أنه رفض الكشف عن مركز الصفقة.