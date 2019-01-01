تقرير - تفاصيل عرض الأهلي السعودي لمحمود علاء

جروس يريد مدافع الأبيض معه للإطاحة بزوكانوفيتش

تهدد عودة السويسري كريستيان جروس لتدريب الأهلي السعودي من جديد، استقرار الزمالك المصري، حيث أن عينه على عدد من لاعبي الأبيض، والبداية من المدافع محمود علاء.

عدد من لاعبي الزمالك تلقوا عدة عروض سعودية خلال الميركاتو الصيفي الماضي، كان على رأسهم طارق حامد وعلاء، لكن تم رفض جميعها في ظل تمسك الإدارة بجميع اللاعبين.

جروس؛ المدير الفني السابق للفارس الأبيض والحالي للراقي، يستهدف عدد من اللاعبين، ووفقًا لموقع "في الجول" المصري فإن محمد الجهني؛ عضو إدارة التسويق في النادي الجداوي، تواصل بالفعل مع محمود علاء، وأخبره برغبة جروس لضمه، موضحًا له أن العرض الرسمي سيصل ناديه خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيكون على سبيل الإعارة.

وأوضح الموقع أن اللاعب رحب بالانتقال للراقي إلا أنه طلب أن تتم المفاوضات مع مسؤولي القلعة البيضاء.

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"في الجول" أشار إلى أن رغبة الأهلي في ضم علاء تأتي لأن هناك اتجاه لدى الإدارة بالاستغناء عن المدافع البوسني إرفين زوكانوفيتش خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

يذكر أن محمود علاء ارتدى القميص الأبيض في الميركاتو الصيفي بعام 2017، ومن المفترض أن عقده ممتد حتى صيف عام 2022.

وشارك المدافع بقميص الفارس الأبيض في 70 مباراة منذ قدومه، سجل خلالها 24 هدفًا وصنع اثنين آخرين.

ويتواجد علاء حاليًا مع بعثة منتخب مصر في جزر القمر، استعدادًا لخوض مباراة الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.