بيراميدز: كل ما يتردد عن صفقة رمضان صبحي ما هو إلا اجتهادات شخصية

بيراميدز يعلق على صفقة رمضان صبحي

أكد عمرو بسيوني؛ مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، عدم صحة كافة الأنباء التي تتردد خلال الفترة الحالية حول صفقة رمضان صبحي، موضحًا أن ناديه يسلك الطرق الشرعية في أي صفقة.

صاحب الـ23 عامًا كان قد انضم للأهلي في يناير 2019 على سبيل الإعارة من النادي الإنجليزي، حتى نهاية الموسم، وبعد محاولات عدة، نجح مسؤولو الأحمر في استعارته لموسم آخر في ظل تمسك مسؤولي هدرسفيلد باللاعب وقتها.

وانتهت إعارة اللاعب إلى المارد الأحمر في 30 من يونيو الجاري ورفض النادي الإنجليزي تمديد الإعارة، مفضلًا بيعه بشكل نهائي إلا أن المبالغات المادية في الصفقة حال دون إتمامها خلال الفترة الماضية، قبل أن يخطر رمضان إدارة الأهلي برغبته في الانضمام لبيراميدز. (طالع التفاصيل)

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وقال بسيوني، خلال بيانه: "رمضان صبحي هو الموهبة الأهم في الكرة المصرية في الوقت الحالي، وهو بمثابة إضافة كبيرة على مختلف الأصعدة، ويتشرف أي نادٍ في العالم بالتعاقد معه، لكن رمضان لاعب متعاقد مع هدرسفيلد ويتبقى في عقده مع ناديه موسمًا واحدًا، وبالتالي لا يجوز الحديث عن التعاقد معه قبل مخاطبة النادي الإنجليزي بشكل رسمي".

وأضاف: "بيراميدز دائمًا ما يسلك الطرق الشرعية ويضرب به المثل في تعاملاته مع الأندية، وبالفعل تمت مخاطبة النادي الإنجليزي، لمعرفة مطالبه المادية بخصوص انتقال اللاعب".

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مدير التعاقدات بالقلعة الزرقاء اختتم: "كل ما يشاع في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص راتب اللاعب أو مقابل انتقاله إلى نادي بيراميدز ما هي إلا اجتهادات شخصية".

يذكر أن رمضان شارك الموسم الجاري في تسع مباريات فقط في مختلف البطولات، إذ غاب لفترة طويلة للإصابة، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع آخر.