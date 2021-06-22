هاسي طلب ضم لاعب كالياري الإيطالي

ننتظر بالأيام المقبلة صراعًا جديدًا في الميركاتو الصيفي السعودي، على الكرواتي فيليب براداريتش؛ لاعب وسط نادي العين السعودي، الذي يمتلك أربعة عروض من داخل المملكة حاليًا.

ما هو موقف براداريتش؟

اللاعب الكرواتي انضم للعين في صيف عام 2020، قادمًا من كالياري الإيطالي، على سبيل الإعارة، ورحل بنهاية الموسم الماضي ليعود لفريقه الإيطالي.

حاليًا يرتبط براداريتش مع كالياري بعقد لموسم واحد، وبرغبة من النادي واللاعب، فإن هناك نية لبيعه في الصيف المقبل قبل أن يدخل الفترة الحرة بيناير المقبل.

ما هي الأندية التي تنافس على ضم براداريتش؟

"جول" علم من مصادره الخاصة أن بيسنيك هاسي؛ المدير الفني لأهلي جدة، طالب الإدارة بالتعاقد مع لاعب الوسط الكرواتي، لدعم الفريق بالموسم المقبل، لكن مصادرنا تؤكد أنه حتى الآن المفاوضات شفهية ولم ترتقِ إلى الرسمية.

وأوضحت مصادرنا أن اللاعب لديه ثلاثة عروض أخرى من الحزم والرائد وضمك، إذ أن عرض الأول 500 ألف يورو، والثاني 650 ألف يورو، كلاهما لكالياري لشراء اللاعب، أما كراتب سنوي له فوص عرض الحزم إلى 2 مليون يورو، وضمك 1.7 مليون يورو، بينما وصل عرض ضمك إلى 1.6 مليون يورو كراتب سنوي للاعب.

وأشارت المصادر إلى أن براداريتش يفضل انتظار العرض الرسمي من الأهلي، قبل النظر في بقية العروض الأخرى، وحسم موقفه من الشكل النهائي.

هل الأهلي قادر على ضمه؟

الراقي غارق في ديونه المتراكمة، والتي لم يحصل بسببها على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة، حيث حل بالمركز الثالث بين الأندية الأكثر ديونيًا بقيمة 124.383.600 مليون ريال.

هناك تقارير تؤكد أن الراقي أزمته شارفت على الانفراج، وسيسدد ديونه قبل نهاية المهلة المحدد التي أقصاها 21 أغسطس المقبل، لكن على أرض الواقع حتى الآن النادي محروم من إبرام صفقات جديدة.

في حال عدم تمكن النادي الجداوي من سداد ديونه، فإنه لن يبرم صفقات، وسيكون موقفه صعبًا للغاية في الموسم المقبل، إذ أنه يعاني من قصور في بعض المراكز التي تسببت في إبعاده عن المنافسة على اللقب بالموسم الماضي.

ماذا قدم براداريتش مع العين في الموسم الماضي؟

فيليب شارك الموسم الماضي مع العين في 27 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وبكأس خادم الحرمين الشريفين، سجل خلالها هدفين، وصنع خمسة آخرين.

لكن في نهاية الموسم، هبط العين إلى دوري الدرجة الأولى، بعدما احتل المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة.

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