عسيري ينفجر: الأهلي لم يكن جادًا في المفاوضات ومن حقي البحث عن الأفضل
كشف عبد الفتاح عسيري؛ لاعب الأهلي السعودي، عن كواليس مفاوضات مسؤولي الراقي معه لتجديد عقده، مؤكدًا أنها لم تصل إلى مرحلة الجدية.
صاحب الـ26 عامًا انتهى عقده قبل أيام مع النادي الجداوي، وسط عديد التقارير التي تؤكد اقتراب ارتدائه قميص الهلال، بعد عدم وصول عروض الراقي من الناحية المادية لما يطمح له.
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وقال عسيري، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "المفاوض الأهلاوي لم يكن جادًا في تجديد عقدي مع النادي، لكنني احترم الأهلي وكنت واضحًا معه جدًا، ووضعت الأولوية للراقي في التجديد، لكن المسؤولون لم يقدموا خطوة واحدة جادة في المفاوضات".
وأضاف: "أنا سأدخل عامي الـ27 بعد شهرين، وعقدي المقبل سيكون الأغلى في مسيرتي، كما هو الحال مع كل لاعبي كرة القدم في هذا العمر، وعلى جمهور الأهلي أن يفهم أنني إن استمريت في الدفاع عن ألوان الأهلي أو غادرت، فستظل محبتهم في قلبي".
لاعب الراقي اختتم: "أطلب من كل أهلاوي أن يضع نفسه مكاني، ثم يقرر، فأنا لدي أسرة واحتياجات ومستقبل، ومن حقي أن أبحث عن العرض الأعلى في مسيرتي".
يُشار إلى أن اللاعب الدولي السعودي يُعد من أفضل اللاعبين في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي خلال المواسم الأخيرة، وقد بدأ مع نادي حطين وانتقل منه عام 2012 إلى الاتحاد قبل أن يُغير المسار إلى الخصم التقليدي "الأهلي" عام 2016 في خطوة أثارت الكثير من الجدل وقتها.