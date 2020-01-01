عسيري ينفجر: الأهلي لم يكن جادًا في المفاوضات ومن حقي البحث عن الأفضل

لاعب الراقي يخرج عن صمته بعد التزامه خلال الفترة الماضية

كشف عبد الفتاح عسيري؛ لاعب الأهلي السعودي، عن كواليس مفاوضات مسؤولي الراقي معه لتجديد عقده، مؤكدًا أنها لم تصل إلى مرحلة الجدية.

صاحب الـ26 عامًا انتهى عقده قبل أيام مع النادي الجداوي، وسط عديد التقارير التي تؤكد اقتراب ارتدائه قميص الهلال، بعد عدم وصول عروض الراقي من الناحية المادية لما يطمح له.

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وقال عسيري، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "المفاوض الأهلاوي لم يكن جادًا في تجديد عقدي مع النادي، لكنني احترم الأهلي وكنت واضحًا معه جدًا، ووضعت الأولوية للراقي في التجديد، لكن المسؤولون لم يقدموا خطوة واحدة جادة في المفاوضات".

وأضاف: "أنا سأدخل عامي الـ27 بعد شهرين، وعقدي المقبل سيكون الأغلى في مسيرتي، كما هو الحال مع كل لاعبي كرة القدم في هذا العمر، وعلى جمهور الأهلي أن يفهم أنني إن استمريت في الدفاع عن ألوان الأهلي أو غادرت، فستظل محبتهم في قلبي".

لاعب الراقي اختتم: "أطلب من كل أهلاوي أن يضع نفسه مكاني، ثم يقرر، فأنا لدي أسرة واحتياجات ومستقبل، ومن حقي أن أبحث عن العرض الأعلى في مسيرتي".