العويس في النصر؟ .. هل يقدر على إزاحة براد جونز؟

حارس الأهلي في مواجهة بالأرقام مع زميله المنتظر حارس النصر

خطر آخر يهدد الأهلي من قبل نادي النصر، الذي وضع عينه صوب لاعبي الراقي لضمهم لفريقه بدايةً من الموسم المقبل، وبالفعل نجح في الظفر بخدمات الجناح المتألق عبد الفتاح عسيري، حتى أنه لم يضع أمام مسؤولي الفريق الجداوي أي خيار آخر سوى اضطرار بيع المتبقي من عقد اللاعب، بدل من رحيله مجانًا في الميركاتو الشتوي المقبل، ليصبح لاعبًا رسميًا في صفوف العالمي.

الآن وبحسب مصادرنا فإن مسؤولي النادي العاصمي يرغبون في شراء المتبقي من عقد حارس مرمى الأهلي محمد العويس، مستغلين عدم حصوله على مستحقاته المالية من ناديه والتي وصلت إلى خمسة ملايين ريال سعودي، ورغبته في الرحيل، فهل تفلح محاولاتهم؟

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صاحب الـ28 عامًا يلعب للراقي منذ صيف عام 201، وقتما انضم له قادمًا من نادي الشباب في صفقة انتقال حر، ليفرض نفسه على التشكيل الأساسي للفريق، ويرسل زميله ياسر المسيليم إلى مقاعد البدلاء.

خلال هذه الثلاث سنوات، شارك العويس في 75 مباراة مع الأهلي، استقبل خلالها 90 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة في 22 مباراة، ولم يحصد أي بطولة.

إن كانت المشاركة تبدو سهلة في الفريق الجداوي، فالوضع سيكون مختلفًا تمامًا حال انتقال العويس إلى النادي العاصمي، إذ سيصطدم طموحه مع طموح الأسترالي براد جونز؛ حارس المرمى الأساسي للعالمي، والذي يقدم مستوى أكثر من رائع.

في السطور التالية نستعرض أرقام كلا الحارسين في الدوري السعودي للمحترفين، لاستطلاع أيهما الأحق بحراسة عرين النصر حال اجتماعهما..

العويس خاض 62 مباراة خلال ثلاثة مواسم، حقق فريقه الفوز في 37 منها، وتعادل في 13، بينما خسر الراقي 12 مباراة أخرى.

أما جونز فخلال موسمين فقط، لعب 51 مباراة، فاز معه العالمي في 35 لقاء، وتعادل في ثماني مباريات، وخسر ثمانية لقاءات أخرى.

خرج حارس الأهلي الحالي بشباك نظيفة في 19 مباراة، واستقبل 69 هدفًا في المباريات الأخرى، أما الأسترالي فحافظ على نظافة شباكه في 23 لقاء، وهُزت مرماه بـ39 هدفًا.

في المقابل، تفوق العويس في التصديات، إذ تصدى لـ217 تسديدة، مقابل 97 فقط لجونز، على جانب آخر، استقبل الأول

في ركلات الترجيح، قابل حارس الراقي عشر ركلات، تصدى لاثنتين منها، أما حارس العالمي فقابل ست ركلات، ولم يتصدى لأي منها.

بتخصيص الحديث عن الموسم الحالي، فخاض جونز 26 مباراة، فاز في 17 منها، وتعادل في خمس، وخسر أربع.

واستقبلت شباكه 21 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة في 12 مباراة، بجانب تصديه لـ48 تسديدة، وضربتي جزاء.

أما العويس، فأبعدته الإصابة عن عدد من مباريات الموسم الجاري، فلم يشارك سوى في 12 مباراة، فاز في ثماني منها، وتعادل في اثنتين، وخسر مثليهما.

منيت شباك حارس الراقي بـ11 هدفًا، وخرج دون أهداف في ثلاث مباريات فقط، بينما تصدى لـ35 تسديدة، وضربة جزاء وحيدة.

بهذه الأرقام، هل سيتمكن العويس أن يحجز مقعده أساسيًا في النصر بوجود جونز أم أن بقائه في الراقي الأصلح له؟